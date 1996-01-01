Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пробка не рассасывается
Сегодня около 90 железнодорожных составов на пути к морским портам застряли в пробках на дальневосточной магистрали (за двухмесячный период декабрь-январь).
Об этом сообщил на встрече с журналистами начальник ДВостЖД Виктор ПОПОВ. Из них больше всего (36 составов) тормозит продвижение грузопоездов Владивостокский морской торговый порт. В числе неблагополучных также оказались морские порты Находки - Восточный (28 составов) и Крабовая, которые заказали вагоны под разгрузку, но не могут справиться с их переработкой.
Причину заторов начальник дороги видит в неподготовленности портовых мощностей к перевалке возросших объемов грузопотока. За последние два года дальневосточные железнодорожники вложили в развитие припортовых станций 2 млрд рублей. В свою очередь портовики на развитие денег не выделяли. В итоге в убытках остается только железная дорога. Еще одна причина регулярно возникающей ситуации - в желании владельцев грузов использовать вагоны под временные склады, которые охраняет железная дорога. Как отметил В. Попов, на ДВостЖД в целях исправления данной ситуации разработан договор о взаимной ответственности между владельцами грузов и администрацией дороги. Железнодорожники свою подпись под ним поставили, а их партнеры - пока ни одной.
Как сообщил В. Попов, по большинству показателей у ДВЖД положительная динамика. По итогам прошлого года, в сравнении с 2003 годом, грузооборот увеличился на 9,6%, пассажирооборот - на 5,1%. Как считает начальник ДВЖД, на дороге в ходе реформирования удалось сохранить кадровый потенциал. За последнее время не было сокращений, а наоборот, зафиксирован рост числа рабочих мест в связи с увеличением объема перевозок. В настоящее время на дороге работают 70 тыс. человек. Только за прошлый год заработная плата персонала выросла на 25,5%.
В нынешнем году начинается строительство второй очереди совмещенного моста через Амур - запланировано освоить 350 млн рублей. Также в августе намечается завершение реконструкции железнодорожного вокзала станции Хабаровск-1, расширение и усилении пограничной станции Гродеково, перенос 30 километров трассы затопляемого участка БАМа.
Работая в рамках международного сотрудничества, в этом году представители ДВЖД в составе делегации РЖД вели переговоры в Пекине о сотрудничестве с соседней Харбинской железной дорогой по перевалке нефти через пограничный переход Гродеково - Суйфэньхэ. На первом этапе планируется перевозить 500 тыс. тонн нефти в год, в дальнейшем 3-4 млн тонн нефти ежегодно. А всего грузооборот на российско-китайской границе в 2004 году достигнет 6 млн тонн. "Если в прошлом году через станцию Гродеково следовало 9 поездов в сутки, то в этом году намечено обрабатывать 12 поездов в день," - рассказал В. Попов.
"ДВостЖД ответственно подошла к монетизации льгот", - отметил Попов. С начала этого года уже 3,5 тысячи пассажиров-льготников федерального значения перевезена в пригородном сообщении только по Хабаровскому краю. А в целом по дороге услугами электропоездов пригородного сообщения в первые дни января воспользовались почти 150 тыс. пассажиров.
"Однако - подчеркнул В. Попов - ситуация имеет неприятную динамику. Правительство Хабаровского края пока не заложило в бюджет 2005 года компенсацию убытков от пригородных перевозок льготников, хотя в прошлом году на эти цели из краевого бюджета было выделено 65,5 млн руб. компенсации". Впрочем, как отметил гендиректор, и сам бюджет еще не принят, ведутся переговоры.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела