Пробка не рассасывается

Сегодня около 90 железнодорожных составов на пути к морским портам застряли в пробках на дальневосточной магистрали (за двухмесячный период декабрь-январь).

Об этом сообщил на встрече с журналистами начальник ДВостЖД Виктор ПОПОВ. Из них больше всего (36 составов) тормозит продвижение грузопоездов Владивостокский морской торговый порт. В числе неблагополучных также оказались морские порты Находки - Восточный (28 составов) и Крабовая, которые заказали вагоны под разгрузку, но не могут справиться с их переработкой.

Причину заторов начальник дороги видит в неподготовленности портовых мощностей к перевалке возросших объемов грузопотока. За последние два года дальневосточные железнодорожники вложили в развитие припортовых станций 2 млрд рублей. В свою очередь портовики на развитие денег не выделяли. В итоге в убытках остается только железная дорога. Еще одна причина регулярно возникающей ситуации - в желании владельцев грузов использовать вагоны под временные склады, которые охраняет железная дорога. Как отметил В. Попов, на ДВостЖД в целях исправления данной ситуации разработан договор о взаимной ответственности между владельцами грузов и администрацией дороги. Железнодорожники свою подпись под ним поставили, а их партнеры - пока ни одной.

Как сообщил В. Попов, по большинству показателей у ДВЖД положительная динамика. По итогам прошлого года, в сравнении с 2003 годом, грузооборот увеличился на 9,6%, пассажирооборот - на 5,1%. Как считает начальник ДВЖД, на дороге в ходе реформирования удалось сохранить кадровый потенциал. За последнее время не было сокращений, а наоборот, зафиксирован рост числа рабочих мест в связи с увеличением объема перевозок. В настоящее время на дороге работают 70 тыс. человек. Только за прошлый год заработная плата персонала выросла на 25,5%.

В нынешнем году начинается строительство второй очереди совмещенного моста через Амур - запланировано освоить 350 млн рублей. Также в августе намечается завершение реконструкции железнодорожного вокзала станции Хабаровск-1, расширение и усилении пограничной станции Гродеково, перенос 30 километров трассы затопляемого участка БАМа.

Работая в рамках международного сотрудничества, в этом году представители ДВЖД в составе делегации РЖД вели переговоры в Пекине о сотрудничестве с соседней Харбинской железной дорогой по перевалке нефти через пограничный переход Гродеково - Суйфэньхэ. На первом этапе планируется перевозить 500 тыс. тонн нефти в год, в дальнейшем 3-4 млн тонн нефти ежегодно. А всего грузооборот на российско-китайской границе в 2004 году достигнет 6 млн тонн. "Если в прошлом году через станцию Гродеково следовало 9 поездов в сутки, то в этом году намечено обрабатывать 12 поездов в день," - рассказал В. Попов.

"ДВостЖД ответственно подошла к монетизации льгот", - отметил Попов. С начала этого года уже 3,5 тысячи пассажиров-льготников федерального значения перевезена в пригородном сообщении только по Хабаровскому краю. А в целом по дороге услугами электропоездов пригородного сообщения в первые дни января воспользовались почти 150 тыс. пассажиров.

"Однако - подчеркнул В. Попов - ситуация имеет неприятную динамику. Правительство Хабаровского края пока не заложило в бюджет 2005 года компенсацию убытков от пригородных перевозок льготников, хотя в прошлом году на эти цели из краевого бюджета было выделено 65,5 млн руб. компенсации". Впрочем, как отметил гендиректор, и сам бюджет еще не принят, ведутся переговоры.