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После смены собственника

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В последних числах уходящего года на приватизационном аукционе решилась судьба крупнейшего дальневосточного предприятия, выпускающего кабельную продукцию. Холдинг "Группа компаний «Металлоинвест-Маркет»" купил 100% акций ОАО "Амурский кабельный завод", которое прежде называлось КГУП "Амуркабель".

Московская компания "Металлоинвест-Маркет" во главе с Константином ВАЧЕВСКИХ пыталась добиться контроля над предприятием "Амуркабель" уже несколько лет. В 2000 году конфликт между хабаровскими и московскими собственниками достиг кризисной точки и перешел в силовое противоборство, целью которого была смена руководства предприятия. Завершилось противостояние сменой собственника: в конце прошлого года Амурский кабельный завод с молчаливого согласия краевых властей, имеющих ранее в одноименном КГУП 20% акций, перешел под патронат столичной компании.

Дальневосточный аппетит московской компании вполне понятен. Завод - единственное предприятие подобного профиля во всем регионе, к тому же расположенное в удачной географической точке, на пересечении важных транспортных магистралей. Ближайшее подобное производство находится в Иркутске. Почти пятьдесят лет Амурский кабельный завод обеспечивает кабельно-проводниковой продукцией Центральный и Северо-западный регионы России, Дальний Восток и Восточную Сибирь, Сахалин и Камчатку, а также поставляет свою продукцию в страны СНГ, Польшу, Венгрию, Китай, Монголию, во Вьетнам, на Кубу.

В настоящее время завод выпускает широкий спектр кабелей и проводов(более 6 тысяч марок и размеров, в том числе в экспортном, тропическом, негорючем исполнении). Современные лаборатории и разнообразное кабельное оборудование позволяют выпускать не только стандартные кабельные изделия, но и различные специальные кабели и провода, учитывающие, например, особые технические требования заказчика. На всю продукцию имеются сертификаты соответствия, пожарной безопасности, Морского и Речного регистров.

Тем не менее, такой мощный, востребованный, нужный завод из-за нехватки средств, неумелого менеджмента, отсутствия долгосрочной стратегии стал сдавать позиции, терять традиционные рынки сбыта. Предприятие стало лихорадить. Возникли перебои с загрузкой мощностей. Соответственно возникли проблемы и с зарплатой персонала. В результате коллектив сократился более чем на треть. Сегодня на предприятии трудятся около 1 тыс. рабочих.

Новый генеральный директор Сергей ГРИШИН нанял новых менеджеров и поставил перед ними задачу максимально быстро вывести предприятие из кризиса. Как рассказал корреспонденту "ЗР" в Хабаровске" коммерческий директор Сергей САГОН, прежде всего необходимо полностью загрузить работой заводское оборудование. Но это возможно только в том случае, если вся произведенная кабельно-проводниковая продукция будет раскупаться потребителями. Для этого планируется модернизировать оборудование, заполнить рабочие вакансии. Обучение будет проводиться в основном на месте, а некоторых "новобранцев", которым предстоит работать на дорогостоящем импортном оборудовании, в недалекой перспективе запланировано отправить на обучение за границу.

"Чтобы завоевать новые рынки сбыта, на заводе стали расширять номенклатуру выпускаемой продукции", - сообщил технический директор Владислав САВИНЫХ. Три года ВНИИ кабельной промышленности (Москва) по заказу АМК разрабатывал техническую документацию на новое поколение судовых кабелей, которые в полной мере соответствуют требованиям Международной электротехнической комиссии (МЭК). Они более теплостойкие и газопожаробезопасные. На их изготовление затрачивается меньше металла и сопутствующих материалов.

На заводе изготовили первые опытные образцы двух видов кабельной продукции: в резиновом и пластмассовом исполнении. Следом провели комиссию, где определяли дальнейшую судьбу новинок. И если для изготовления кабеля в резиновой оболочке на предприятии есть практически все, то, для того чтобы появился на свет кабель в пластмассовой оболочке, необходимо пополнение технического парка оборудования. Нужны крутильная машина, а также оборудование для изготовления токопроводящей жилы, наложения защитных покровов и изоляции. Всего - четыре агрегата, стоимость каждого - $ 1-1,5 млн. Если не найти инвестора для приобретения этих машин, - подчеркнул В. Савиных, - то с мечтой о новейших технологиях по изготовлению прогрессивных кабельных изделий, придется расстаться".

Сейчас специалисты завода изучают рынки сбыта для новой продукции. Во-первых, она в полтора раза дороже аналогичных изделий, выпускаемых на Амурском кабельном заводе. А значит, необходимо приучать потребителя к тому, что за качественную продукцию приходится платить более высокую цену. Во-вторых, приходится возобновлять утраченные связи с бывшими клиентами, заводить новые контакты среди потенциальных заказчиков. На это необходимо время, которого, как известно, всегда не хватает. А конкуренты без стеснения наступают на пятки.

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