Аудиторов садят за парту, чтобы лишить лицензий?

Согласно законопроекту, одобренному Правительством РФ 13.01.2005 года, с 2006 года отменяется лицензирование аудиторской деятельности, которое заменяется обязательным членством аудиторов и аудиторских организаций в саморегулируемых организациях (СРО). Поправки в частности предусматривают, что в одну такую организацию будут входить не менее трех тысяч аудиторов и не менее полутора тысяч аудиторских организаций.

Помимо членства в СРО индивидуальным аудиторам и сотрудникам аудиторских компаний для продолжения деятельности после вступления в силу данного закона необходимо будет иметь подтверждение своей безупречной деловой репутации со стороны трех действующих аудиторов и заново в срок с 2005 по 2008 гг. пройти аттестацию. С 2009 года, как сообщает газета "Ведомости", выданные до принятия этого закона квалификационные аттестаты аудиторов будут аннулированы.

Чем руководствовался Минфин РФ при разработке данного законопроекта (комментариев его сотрудников пока не последовало), остается загадкой. Со стороны очевидным плюсом этого документа в существующей сегодня редакции видится исключительно идея ослабления давления на бизнес и снятие лишних административных барьеров.

Что касается минусов, то в первую очередь спорным моментом представляется сама отмена лицензирования. Выдача лицензий Минфином, осуществляемая в настоящее время, несмотря на то что носит скорее уведомительный характер, все же позволяет констатировать наличие контроля над рынком аудита, а для руководителей и бухгалтеров предприятий служит некой минимальной гарантией качества предоставляемых услуг. Обладают ли СРО, действующие сейчас в России, достаточным весом для сохранения независимости своей деятельности и не появится ли в связи с реформой опасность превращения некоторых из них в проводников интересов одной или нескольких крупных фирм - это первый вопрос.

Второй - не испугаются ли профессиональные объединения лишиться своих потенциальных членов, предъявляя высокие требования к качеству аудита (сегодня на рынке присутствуют отдельные аудиторские фирмы, идущие на поводу у своих клиентов, осуществляющие щадящие проверки с налоговыми консультациями вместо полноценного и взыскательного аудита и выдающие при этом положительные аудиторские заключения)? И как следствие первых двух - третий вопрос: не нанесет ли в недалеком будущем замалчивание вышеобозначенных проблем удар по потребителям рынка аудиторских услуг по причине появления на нем большого числа недобросовестных консультантов?

А как отразится на них необходимость сдачи действующими аудиторами повторных квалификационных экзаменов? По словам генерального директора ЗАО "Восток-Аудит" Сергея ТЮРИНА, всеобщая переподготовка аудиторов, безусловно, будет выгодна учебным центрам, но для аудиторских фирм она не принесет ничего, кроме дополнительных расходов. Он не видит особого смысла в переаттестации аудиторов со стажем, ежегодно проходящих курсы повышения квалификации. "Единственное, чем обернется для нас отмена выданных ранее бессрочных аттестатов, считает он, - это денежные потери, т.к. придется нести расходы на переобучение сотрудников, ранее уже прошедших качественную подготовку. Кстати, стоимость обучения и сдачи квалификационного экзамена в Хабаровске - 14000 руб., плата за ежегодные курсы повышения квалификации - 4000 руб. И здесь уместен вопрос: а кто, если не клиенты, понесет эти затраты. Между тем сегодня час работы аудитора в Хабаровске обходится предприятию в $ 20.