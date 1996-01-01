Корейцы инвестируют в производство сэндвич-панелей $15 миллионов

$ 15 миллионов намерена инвестировать в хабаровскую промышленность за несколько лет южнокорейская фирма "Хен Ми индастри ЛТД".

До этого корейская компания проявляла деловую активность только в странах Юго-Восточной Азии. Но в связи с недавними событиями (землетрясение и цунами) фирма решила наладить бизнес на дальневосточной территории. Сейчас южнокорейские бизнесмены решили развернуть производство на российском предприятии, запустив линию по изготовлению алюминиевых сэндвич-панелей на ЗАО "Завод алюминиевых конструкций". Первоначально ими запланировано вложить в производство несколько миллионов долларов. И лишь после того, как окупятся начальные вложения, инвестировать остальную сумму.

В заводских цехах сейчас тишина - пока предприятие простаивает. Как отметил главный инженер завода Сергей ЛАДЫЖЕЦ, с приходом корейских инвестиций "Завод алюминиевых конструкций" заживет полнокровной жизнью: должно появиться более 300 рабочих мест, пойдут налоги в бюджет.