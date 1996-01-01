Христенко против приватизации Амурского судостроительного завода

Министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко выступает против приватизации Амурского судостроительного завода.

Выступая на заседании Правительства РФ, на котором обсуждается дополнительный перечень предприятий к плану приватизации на 2005 год, Христенко напомнил, что государство владеет 20% акций Амурского судостроительного завода. "Там действительно нет блокирующего пакета, - признал министр. - Но сейчас там размещается крупный заказ по линии военно-технического сотрудничества, который, в том числе, имеет федеральную бюджетную компоненту в плане его реализации". Поэтому министр считает необходимым еще раз проработать вопрос о целесообразности приватизации завода "именно в этот период времени".