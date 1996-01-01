Харизма в разрезе

Услышать в свой адрес эпитет "харизматичный" мечтают многие менеджеры. Виной тому укоренившийся стереотип, будто харизма самый дешевый способ управления людьми. Принято считать эффективное лидерство невозможным без этого качества. Так ли это на самом деле?

Осторожно, "харизманосец"!

Знаменитая служба почтовой доставки "Федерал Экспресс", основанная Фредом СМИТОМ, за первые три года существования шесть раз была на грани банкротства. В этот период харизматический лидер Смит показал все свое могущество. Однажды основатель компании даже убедил своих служащих заложить часы, чтобы вернуть краткосрочный заем. "Если бы Смит собрал все 13 000 сотрудников "Федерал Экспресс" на мосту и сказал: "Прыгайте!" - 99,9% прыгнули бы в быстрые воды Миссисипи. Так они верили в этого человека!" - сказал позже менеджер отдела по работе с клиентами "Федерал Экспресс" Адам ХЕЙНЦ.

"Западные исследователи доказали, что харизма руководителя благо не абсолютное, - констатирует Александр СОСЛАНД, тренер, кандидат психологических наук. - Харизматическая личность становится основой своего бизнеса, и когда отходит от дел, система рушится". Между тем бизнес-тренер Антон КАЛАБИН считает, что роль харизмы недооценивается. "Харизматическая личность у штурвала обеспечивает быстрые перемены, - говорит он. - Харизма крайне необходима в моменты кризисные, когда требуется поднять народ на баррикады".

Например, значимость личности Алексея ИСАЙКИНА, президента группы компаний "Волга-Днепр" в 1990 г., в период дестабилизации страны, сложно переоценить. Единомышленники Исайкина увольнялись с госпредприятий ради места в его организации, благополучное будущее которой было под большим сомнением. Чтобы собрать деньги на командировку, бывшие инженеры сдавали в комиссионный магазин личные вещи. Сегодня, когда компания стала лидером в своем сегменте рынка, ее президент осознает, что лидер должен быть, но судьба бизнеса не должна зависеть от него.

Психологи свидетельствуют, что подчиненные "харизмоносителя" увереннее в себе, работают больше положенного времени, гораздо исполнительнее, чем сотрудники эффективно работающих, но не обладающих харизмой руководителей.

Степень харизматичности

Кого из своего окружения вы могли бы назвать обладателем харизмы? "За харизматичностью всегда стоит некая идея, а харизма - инструмент для приведения ее в жизнь, - считает Александр Сосланд. - Это главное, что отличает человека харизматичного от популярного, который может воздействовать на людей, но не предлагает выхода из затруднительной ситуации".

Лаура РОУЗ, консультант из Атланты, исследуя феномен харизмы, пришла к выводу, что харизматичность далеко не прирожденное качество, ею обладает каждый и ее можно развить.

Президент БИН-Банка Михаил ШИШХАНОВ, получивший в этом году премию в номинации "Харизма в бизнесе", придерживается противоположного мнения. "Харизма - это своего рода талант. Можно научиться красиво говорить, широко улыбаться, играть определенную роль, но если богом не дано... Наверное, главное в харизматичной личности - врожденная гармония обаяния и уверенности в себе. Если у человека этого нет, то воспитать это невозможно".

Выходит, тренинги по развитию харизмы - профанация?! Александр Сосланд считает, что для успешного развития харизмы необходима врожденная одаренность. Вопрос только в том, как определить ее наличие.

По мнению Александра ФЕДОРОВА, президента холдинга "Дикая Орхидея", харизматичность проявляется еще в детстве. "В школе, в институте я занимал лидерские позиции, - говорит г-н Федоров, - не боялся брать на себя большую ответственность, и люди вокруг доверяли мне, чувствовали уверенность". Однако это лишь предпосылки для формирования харизматичности. "Чтобы харизма расцвела, необходима еще и доля везения: оказаться в нужное время в нужном месте и "спасти мир", то есть разрешить кризис", - замечает Александр Сосланд.

Все эксперты сходятся во мнении, что степень харизмы познается только в критической ситуации. "Иногда мы ошибочно считаем того или иного руководителя харизматическим на том основании, что он популярен, интересен, необычен, - говорит бизнес-тренер Радислав ГАНДАПАС. - Это важная составляющая, но не сама харизма. На мой взгляд, для раскрытия этого таланта необходимо несколько условий: кризис, масштабная цель, большой коллектив подчиненных. Харизма - это инструмент управления огромными массами людей. Харизма на необитаемом острове или в коллективе из трех человек - абсурд. И еще один момент: как правило, харизматические лидеры, управляющие компаниями в спокойные времена, показывают результаты хуже, чем обычные руководители".

Феномен харизмы

Антон Калабин убежден, что не стоит ждать благоприятного случая, нужно "ковать" харизму самостоятельно. Ее феномен основывается на трех умениях. "Искусство общения складывается из умения говорить и слушать, - делится наблюдениями Антон. - Чтобы понять насколько вы в этом преуспели, отмечайте в ходе каждой беседы, сколько раз вас перебили, потому что вы не интересно говорите, и сколько перебили вы (показатель умения слушать). Второй "кит" харизматичности - владение голосом. И, наконец, третье - высокая личная эффективность. Чтобы ее поднять, нужно научиться грамотно распределять свое время, перерабатывать большое количество информации, развить отличную память и сильную волю".

По мнению Антона Калабина, существуют и три уничтожителя харизмы, которые способны свести на нет все усилия по ее воспитанию:

"Первое - это демонстрация эмоций. Даже если в душе кипит вулкан, сохраняйте внешнее спокойствие. Гневный крик, истерика, паника - явно не из поведенческого арсенала лидера, у которого ситуация всегда под контролем. Второе - жалобы. Сетуя на несправедливость судьбы или нерадивого подчиненного, вы убиваете уважение к себе в глазах собеседника. Единственно возможный в таком случае вариант - это рассказ о подвиге: "Было трудно, пули свистели, но я все преодолел". И третье - сексуальность в поведении. Харизматичность присуща людям самодостаточным, а амурные приключения в стенах офиса намекают на противоположное".

Ни дня без успеха!

Заметив однажды, как подчиненные ловят каждое ваше слово и наперегонки бросаются выполнять поручения, не думайте, что управление сотрудниками с этого момента станет делом второстепенным. Здесь и начинается самое сложное: испытание для вас. "Харизма сама себя уничтожает, - предостерегает Александр Сосланд. - Она должна постоянно подпитываться успехами, иначе происходит ее "обудничивание", когда человек по-прежнему уважаем, но уже не обладает прежней силой влияния. Наполеон, например, очень много работал, оставляя для сна всего три часа в сутки, тем самым сохраняя свое могущество, ведь никто из его окружения не мог соперничать с ним".

Развитие харизмы дело не двух дней. Поэтому не стоит обольщаться, что после посещения соответствующего тренинга вы волшебно преобразитесь.

Жизненные постулаты харизматического лидера:

1. Харизматичным невозможно быть только внешне. Чтобы донести свою идею до группы людей и сделать их своими единомышленниками, нужно горячо верить в нее самому.

2. Лозунг "Никогда не сдаваться!" должен стать жизненным кредо. Бойцовская позиция одна из главных составляющих харизматичности.

3. Харизма предполагает наличие определенного элемента игры. Харизматическая активность обязательно должна бросаться в глаза. Обладателю харизмы следует всяческими способами привлекать внимание к своим каждодневным "подвигам".

4. Необходимо выбирать правильное решение. Харизматик -приверженец одной мысли, и как бы ни менялись обстоятельства и мнения исполнителей, он должен быть ей предан. Однажды измененная точка зрения или план действия - практически признание своей ошибки, а "паства" верит лишь абсолютным победителям.

5. Харизматичность приобретает большее влияние, отмеченная какой-либо стигмой. Обладатели каких-либо специфических (необщедоступных) знаний, необычных свойств характера или даже хобби в большей степени воздействуют на умы окружающих.

6. "Харизмоноситель" никогда не превозносит себя. Напротив, он упорно настаивает на том, что лишь скромно стоит на страже интересов определенной группы людей.