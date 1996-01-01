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Чернышевцы выиграли "битву за урожай"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Три года назад в с. Чернышевка Анучинского района приказал долго жить птицесовхоз "Пионер" - главное предприятие для небольшого села с населением около 3 тыс. человек. На смену ему пришел сельскохозяйственный кооператив "Восход", который возглавил опытный агроном, бывший председатель "Пионера" Виктор МИЩЕНКО.

Производственный профиль решили кардинально изменить - ставку сделали на более прибыльное растениеводство. И не ошиблись.

Сегодня в структуре производства 70% занимает растениеводство (выращивание зерновых, сои, овощей, многолетних трав), остальное - животноводство. В хозяйстве -2,5 тыс. кур, 400 гусей, 150 свиней и поросят. Птиц держат взрослых - это маточное поголовье, а цыплят и гусят продают населению всего края: только в этом году реализовали 15 тыс. цыплят, 1,5 тыс. гусят. В небольших объемах в СХПК заготавливают лес - не более 500 кубов в год.

И все же главный доход дают соя и зерновые. "Восход", будучи вторым в районе сельхозпредприятием по масштабам посевных площадей, количеству работающих и техники, стал первым по урожайности. Если в прошлом году СХПК сработал с нулевой рентабельностью, то в нынешнем году получено несколько миллионов прибыли.

В чем секрет успешности хозяйства? "Надо жить не одним днем, работать на перспективу,- считает председатель СХПК Виктор Мищенко.- У нас сейчас, скажем, 6 комбайнов, 16 тракторов и 10 грузовых машин. Из них большая часть досталась от совхоза "Пионер" и имеет 100% износа. Технику приходится постоянно ремонтировать. Но это не выход. Поэтому стараемся обновлять технопарк.

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