Только на первый взгляд кажется, что продавать книги очень просто - товар не портится и не имеет срока годности, а если книга хорошо оформлена и разрекламирована каким-нибудь сериалом, то она сама себя продает. На самом деле все не так просто. Чтобы торговля интеллектуальным товаром была успешной, нужно угадать настроения читающей публики. И это, пожалуй, один из главных секретов успеха.

Читающее Приморье на протяжении довольно долгого времени было обделено книжными магазинами нового формата и довольствовалось лишь книжными развалами. Но цивилизация в конце концов дошла и до Приморья - современные книжные супермаркеты открылись во Владивостоке. Первопроходцами на этом рынке стала сеть книжных магазинов "Книжный червь". О тенденциях и перспективах развития довольно специфического сегмента рынка под названием книготорговля "ЗР" рассказала генеральный директор сети магазинов "Книжный червь" Елена ЮДАКОВА.

- В центре России большие книжные магазины нового формата появились уже достаточно давно. Однако на местный рынок не пришла ни одна из известных общероссийских сетей, а возникла собственная. Как родилась идея магазина "Книжный червь"?

- Когда меня пригласили на роль директора только задуманной сети, кроме идеи не было практически ничего. Было название "Книжный червь" и приблизительный формат - большие, хорошо оформленные магазины с широким ассортиментом. Вот под эту идею мы и выстраивали всю нашу работу.

- А вас не смущал товар. Все-таки для того, чтобы продавать книги, наверное, нужен очень большой опыт.

- Книги - товар очень интересный. И в первую очередь потому, что готовых рецептов успеха в плане продвижения, оформления или подачи товара не существует. Поэтому нам с коллегами все время приходится придумывать что-то новое. И нам это очень интересно.

- "Книжный червь" - магазин нового формата. Насколько сложно было на первых этапах войти в сознание людей с чем-то новым.

- С этим сложностей не было. Потому что сразу мы отталкивались от идеи сделать магазин, которого до сих пор не было. И сразу были созданы определенные параметры: магазин должен быть большой, ассортимент - широкий, покупателям в нем должно быть удобно. Непременное условие успешной продажи книг - это открытый доступ (книги - такой товар, который не продается за прилавком) и, конечно, доброжелательный персонал, который хорошо знает представленный в магазине товар. А так как во всем этом не было ничего такого, что могло бы шокировать публику или быть ей неприятно, то со стороны покупателей никакого неприятия мы не почувствовали. Помогло то, что до сих пор ничего подобного не было. Это была новинка, и достаточно неплохо сделанная. Поэтому мы быстро завоевали лояльность покупателей. Теперь у нас начался более сложный этап - эту лояльность нужно всяческим образом поддерживать.

- Сегодня в стране очень много издательств, они выпускают множество самой разной литературы. Как вы ориентируетесь в этом море и что для вас главное, когда вы заказываете книгу?

- На самом деле то, о чем вы говорите, самый главный и самый сложный этап в книжном бизнесе. Действительно, издательств очень много и есть большая ассортиментная линейка. Издательства выбирают, что им издавать по каким-то своим критериям. И, к сожалению, на сегодняшний день не существует четкой технологии продвижения информации от издательства до книготорговых структур. Информации именно рекламного характера. Прайс-листы, конечно, присылают все издательства, с которыми есть договорные отношения. Но из прайс-листа можно выжать информацию только очень опытному менеджеру. И то он ориентируется в основном на свой опыт и чутье. Вовремя получить информацию о том, что именно эта книжка будет продвигаться издательством, и вовремя ее закупить - это архисложно. И тут уже "работает" в чистом виде чутье. Таким чутьем в книжной торговле сейчас мало кто обладает. Пример с "Ночным дозором" очень показательный - даже само издательство не угадало спрос. Хотя можно было продать гораздо больше книг, чем было продано.

- Приморский книжный рынок - он какой-то особенный? Или ему присущи все тенденции российского книжного рынка?

- Основная тенденция российского рынка - это сокращение числа книжных магазинов. Оно уже не столь обвальное, как в начале перестройки. Но цифры примерно такие: до перестройки в России было 3 500 книжных магазинов, после осталось 1600. В принципе, на таком уровне их число и поддерживается. Кто-то открывается, кто-то закрывается. Но количество книжных магазинов не увеличивается. И на это есть множество причин. И самая главная заключается в том, что этот бизнес не очень рентабельный, поэтому люди не спешат вкладывать деньги в книготорговлю. Между тем существует очевидный рост издания книг со стороны издательств, и многие издательства уже говорят о том, что им не хватает розничных продавцов. И эта проблема тем актуальнее, чем дальше регион от центра России. Например, в Приморье на сегодняшний день есть масса населенных пунктов, которые не имеют своего книжного магазина. Причем не самые маленькие. Например, в том же Техасе вообще нет книжных магазинов.

- На ваш взгляд, как будет дальше развиваться местный книжный рынок. Появятся ли на нем новые игроки?

- Взрывообразное развитие рынка возможно только в случае, если сюда придут розничные операторы из Москвы или Сибири. Они могут произвести массированную атаку на местный книжный рынок. Все другие варианты - это поступательное развитие рынка. В наши планы, например, входит дальнейшее расширение сети, в том числе и в крае. Но процесс этот очень длительный. Мы за два года открыли три магазина, один из которых в Находке. И это оказалось достаточно тяжело. Теперь наша задача - дотянуть их до того уровня, как это было задумано. А потом уже можно двигаться дальше, уже имея какую-то технологию, образец. Но это дело ближайших нескольких лет.

- Насколько остра конкуренция на книжном рынке Приморья?

- Основной наш конкурент на сегодняшний день - это новосибирская сеть "Книгомир". У них такой же формат - большие магазины с большим ассортиментом, и выиграть в конкурентной борьбе можно только качеством обслуживания покупателей. Магазин "Кругозор" - он был первым из магазинов новой волны, они заняли определенную нишу, но дальше одного магазина не пошли. Магазины сети книготорга будут жить еще достаточно долго, но как конкурентов на данном этапе мы их не рассматриваем.

- А лоточные торговцы, книжный рынок в ДКЖД - у этого бизнеса, на ваш взгляд, есть будущее?

- Мне кажется, что как минимум ближайшие 10 лет этот рынок будет существовать. Мое отношение к этому явлению достаточно спокойное. Потому что конкуренты полезны в любых вариантах. И даже не потому, что они стимулируют к развитию. А потому, что, работая все на одном рынке, мы в общем и целом его развиваем. Каждый в своем сегменте, мы работаем на то, чтобы люди не переставали читать. Поэтому любой, кто работает на этом рынке, полезен. Лоточники сегодня прикрывают достаточно большую группу населения, для которой при покупке книги первостепенна цена. Мы не можем их назвать своими покупателями, потому что не позиционируем себя как дешевый магазин. А между тем этим людям тоже нужны книги. И лоточники как раз и обслуживают именно этот сегмент, и это очень хорошо. Не будь их, люди бы просто остались без книг.

- Елена, а в вашем бизнесе есть сезонность?

- Сезона у нас пока два - начало учебного года и Рождество. Кстати, это очень удивляет наших зарубежных коллег. Во всем мире, в том числе и в книгах, сезон один - это Рождество. Но и у нас школьный сезон как таковой отмирает. Раньше всплеск продаж был обусловлен дефицитом. А прошедший год показал: мы стали ждать всплеск с 1 августа, а люди пошли только числа с 25-го. Потому что все знают, что книг издается достаточно, поэтому родители с детьми спокойно отдыхают, а уже перед 1 сентября идут в книжный магазин и покупают все необходимое. Второй всплеск - это Новый год. Он, безусловно, есть. И нас это радует не только как людей, зарабатывающих на этом деньги, но и как людей, которые продвигают книги. Потому что это означает, что книги по-прежнему лучший подарок. Есть еще два небольших всплеска - на 23 февраля и 8 Марта. И 23 февраля всплеск гораздо более серьезный, чем 8 Марта. То есть женщины дарят мужчинам книги гораздо более активно, чем наоборот.

- На ваш взгляд, пойдет ли книжный рынок по пути специализации - магазины деловой, детской, учебной литературы. Или более популярными будут универсальные магазины с большим ассортиментом?

- С одной стороны, есть опыт владивостокской сети магазинов "Глобус", которые занимаются только учебной литературой. Они давно на рынке, и развиваются довольно успешно. С другой стороны, существует статистика, российская и общемировая, согласно которой специализированные магазины уходят с рынка. И остаются только те, которые смогли предложить очень серьезное конкурентное преимущество. Как правило, это личность конкретного хозяина-продавца, который столь хорош, что к нему ходят определенные люди.

- Остаемся ли мы самой читающей нацией? Или телевидение, Интернет постепенно заменяют книги?

- По этому поводу очень много разных споров. Сейчас статистика сводится к тому, что падения интереса к книге не происходит, но и не увеличивается число читателей. А вот возрастной ценз людей, которые к книгам обращаются чаще всего, растет. Люди до 15 лет - это потребители интернет-продукции. На самом деле это самый тревожный показатель, потому что именно эти люди должны через несколько лет прийти в книжные магазины. Но книготорговцы, как это ни странно, соревнуются не с Интернетом, а с газетами и журналами. Вообще, если говорить в общем, то без государственной поддержки что-то всерьез делать одним книготорговцам, издателям в плане моды на чтение достаточно сложно. Есть люди, которые читают много, есть те, кто читает иногда, а есть те, кто не читает вовсе. И, к сожалению, в эту категорию попадает все больше молодежи.

- Что наиболее востребовано сегодня потребителем?

- Невозможно сказать. Постоянно растет интерес людей к профессиональной литературе. К нашей радости, остается постоянным спрос на детские книжки, родители по-прежнему озабочены тем, чтобы дети читали. Художественная литература популярна всегда. Есть те, кто читает тот нонфикшн (направление литературы, в которой нет активно развивающегося сюжета. - Прим. авт.), есть те, кто взапой читает фэнтази, есть те, кто предпочитает женские романы. Мужчины очень любят книжки про танки и пушки. В общем, таких книг, которые бы не продавались, просто нет. Ведь книга - это такой продукт, который взял, полистал и уже не в силах поставить на место. Хотя и с трудом представляешь, когда в ближайшее время ты сможешь ее прочитать.

- Елена, вам недавно был присужден титул "Человек книги-2004" в номинации "Руководитель книготорговой сети". Значит ли это, что маститые московские коллеги признали приморскую сеть?

- Этот конкурс газета "Книжное обозрение" проводит каждый год. И награждение происходит в декабре на выставке "Нонфикшн". Для меня победа в этом конкурсе была абсолютно неожиданной. Но, наверное, мы делаем что-то такое, что достойно интереса со стороны наших коллег. И это самая серьезная награда, которую мы получили за последнее время. По возвращении я объявила всем сотрудникам, и не кривила при этом душой, что награда эта наша общая. Понятно, что никакая отдельно взятая личность ничего сколько-нибудь хорошего и масштабного сделать не может. Обязательно должны быть единомышленники, которые разделяют твои идеи и начинания.