На рынке металлотрейдеров четко обозначился лидер

За 5 последних лет количество металлоторговых компаний в Приморье сократилось вдвое, и в ближайшие годы эта тенденция сохранится.

Как сообщили "Восток-Медиа" в руководстве Дальневосточного филиала Новолипецкого металлургического комбината, ежемесячные потребности местного рынка черных металлов в пик сезона редко превышают 3-4 тыс. тонн. Примерно половина всех продаж приходится на долю одной-двух лидирующих компаний, оставшаяся часть распределяется между средними и мелкими торговцами, между которыми существует жесткая ценовая конкуренция. Очевидно, что рано или поздно такие компании будут вынуждены прекратить существование.

Таким образом, инфраструктура металлоторговли Дальнего Востока ориентирована на то, что гарантированные продажи в регионе могут обеспечить только крупные металлотрейдеры, наиболее перспективными из которых, по экспертной оценке, являются: "Вся русская сталь", "Магхабаровмет" и "Сибэкометалл". Лидирующее положение среди них, безусловно, занимает ООО "Вся русская сталь".

На сегодняшний день компания, созданная в начале 2003 г., является эксклюзивным дилером Новолипецкого металлургического комбината и имеет договоры на прямые поставки с другими ведущими отечественными производителями стали. Деятельность компании охватывает Приморский и Хабаровский края. В сфере интересов "ВРС" также Камчатка, Сахалин и Амурская область, где в следующем году планируется размещение дополнительных металлобаз. Свою деятельность предприятие ориентирует преимущественно на заключение с потребителями долгосрочных партнерских отношений, основанных на поставках продукции по фиксированным квартальным ценам.

Сегодня клиентская база "ВРС" насчитывает более 4 тыс. компаний. Среднемесячный объем продаж в минувшем году превысил 3 тыс. тонн. В 2005 г. планируется дальнейшее увеличение годовых объемов реализации до 45 тыс. тонн. Специалисты компании постоянно ведут переговоры с целью заключения долгосрочных договоров с российскими заводами-производителями, планирующими реализацию своей продукции на Дальнем Востоке.