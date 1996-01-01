В расчете на ГМЗ

Горнодобывающая промышленность Приморского края переживает далеко не лучшие времена. Ее основу составляют предприятия, добывающие и перерабатывающие полиметаллические руды. В течение целого ряда лет мировые цены на это сырье оставались на довольно низком уровне. Это привело фактически к банкротству целой отрасли.

2004-й, ознаменовавшийся ростом конъюнктуры рынка цветных металлов, дал надежду на восстановление отрасли. Хотя большой уверенности в этом нет. По сути, эффективно работающим предприятием отрасли можно назвать лишь Приморский ГОК. Остальные находятся либо в состоянии банкротства, либо оздоровления.

Проблема сырьевых предприятий Приморского края состоит в том, что они косвенно инвестируют развитие чужих перерабатывающих заводов, теряя тем самым прибыль и снижая возможности развития собственной сырьевой базы, считает автор технико-экономического обоснования развития в Приморье вольфрамово-молибденовой отрасли главный инженер Лермонтовской горнорудной компании Александр БУХАНКОВ. И обосновывает необходимость создания в крае гидрометаллургического передела.

Так, из-за незаконченности технологического процесса вольфрамдобывающие предприятия ежегодно и безвозвратно теряют от 8 до 10% добытого металла. Отчего ежегодный ущерб экономике этих предприятий, а также от транспортных затрат при реализации выпускаемого вольфрамового концентрата составляет в год, согласно оценочному расчету, до 50 млн руб.

Попытки обосновать строительство в Приморском крае перерабатывающего завода предпринимаются не впервые. Еще в 1991 г. Александр Буханков доказывал необходимость этого. Позднее, в 1998 г., этот вопрос вновь поднимался на повестку дня, но из-за сложной, как считает руководитель проекта, политико-экономической ситуации в стране и затем на Лермонтовской ГРК не получилось довести начатое до конца. Сейчас, как считает автор, настало время вновь вернуться к проекту.

Но проблема автора, на наш взгляд, в том, что он уповает на поддержку государства, которое вряд ли пойдет на его реализацию. Если рассматривать данный проект с позиции федерального центра, то в случае строительства в Приморье своего гидрометаллургического завода встанет вопрос: а что делать с уже действующими комбинатами. До остановки Лермонтовской ГРК Нальчикский ГМЗ был основным покупателем вольфрамового концентрата этой компании. Второй и ведущий его производитель в России - Приморский ГОК отправляет свой концентрат на внешний рынок.

Тем не менее данный проект обсуждается, и в этом есть своя логика. Как считают его разработчики, развитие вольфрамо-молибденовой отрасли в Приморье позволит изменить сырьевую направленность краевых предприятий по добыче сырья и создать отрасль, производящую готовую продукцию. В свою очередь это обеспечит прирост товарной продукции до 5 млрд руб. в год, тогда как сегодня отрасль дает 3,4 млрд руб., позволит повысить прибыльность предприятий и даст возможность направить часть прибыли на поддержание запасов. Гидрометаллургический передел позволит кроме этого комплексно использовать сопутствующие руды месторождений, такие как золото, серебро, платина и редкоземельные металлы.

Проектом подразумевается выполнить несколько основных задач. Прежде всего объединить краевые предприятия, добывающие вольфрам. Хотя на сегодня это вряд ли возможно: Лермонтовская ГРК как известно, находится с конца 2003 г. в процедуре банкротства. Далее идут задачи проектирования и строительства ГМЗ, на условиях финансирования по одной из федеральных программ и финансирование за федеральные же деньги геологоразведочных работ. Исполнение этой задачи тоже весьма проблематично. Как выполняются федеральные программы по Дальнему Востоку, хорошо известно - по остаточному принципу.

- Осуществлять подобные проекты силами наших горнодобывающих предприятий в сегодняшней ситуации нереально, - считает начальник отдела комитета по промышленности администрации Приморского края Сергей КУРАКИН. - Нужны частные инвестиции. Но для привлечения инвестора нужны подтвержденные запасы, а не прогнозные ресурсы, пусть и перспективные. Любой кредитор, рискнувший вложиться в проект строительства завода, будет в первую очередь рассчитывать на долгосрочность работы предприятия. А запасов сегодня у Лермонтовской компании на 7 лет работы, у Приморского ГОКа - на 12. При этом надо учитывать, что на строительство завода уйдет как минимум 3 года. Нет такой практики: строить перерабатывающий завод без наличия достаточного количества сырьевых запасов. То, что завод однозначно дал бы экономический эффект, для нас бесспорно, но не очевидно для инвестора в условиях нестабильной конъюнктуры и постоянно меняющихся правил игры.

Александр Буханков по старой памяти надеется, что центр будет участвовать в финансировании геологоразведки в рамках каких-то федеральных программ. А нет их, таких программ! Сформирована совместно с предприятиями и наукой краевая программа развития горнодобывающего комплекса, определен перечень объектов, который надо было бы осуществить до 2010 г., чтобы увеличить объем производства в отрасли. Но для этого по каждому объекту нужно где-то найти инвестора. Краевая администрация в финансовом плане помочь не может, пока нет бюджета развития. Тем более что не стало целевого источника финансирования - сбора на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Его отменили и ввели налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По прогнозам на 2005 г., в крае будет собрано по цветным металлам и золоту около 42 млн руб. НДПИ. Этого крайне мало, даже если весь этот налог отдать на геологоразведку. Но он будет распределяться с 2005 г. по бюджетам: 40% - в федеральный и 60% - в краевой, а в них не определено его целевое назначение.

Есть такой механизм, как предоставление государственной гарантии, но и эта тема проблемная. Если мы даже и заложим гарантию в краевой бюджет, то не факт, что ее примут банки. В свое время через краевое Законодательное собрание была проведена гарантия для Ярославского ГОКа на 10 млн руб., так под нее ни один банк не дал кредит. Тогда, правда, была другая администрация и другая ситуация. Нынешний губернатор Сергей ДАРЬКИН практически удвоил бюджет, значит, возросли кредитоспособность и доверие к краевой администрации. Но это пока лишь возможные направления реализации помощи горнодобывающим предприятиям.

Выход в том, чтобы встраивать проблемные предприятия в крупные промышленные структуры: финансовые, металлургические холдинги, то есть находить эффективных собственников, у которых есть средства на модернизацию производства, расширение, освоение, диверсификацию и т. д. Сами же горнообогатительные предприятия при существующей неустойчивой конъюнктуре просто не в состоянии поднять крупные проекты.