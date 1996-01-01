"Русская тройка" строит платформы

Трансконтейнерный оператор компания "Русская тройка", созданная в конце прошлого года Дальневосточным морским пароходством и РЖД, в самое ближайшее время закажет на двух российских заводах до 400 60-футовых железнодорожных платформ для перевозки контейнеров по Транссибирской магистрали из Юго-восточной Азии в Европу и обратно.

Об этом "ЗР" сообщил генеральный директор ОАО "ДВМП" Евгений АМБРОСОВ. По его словам, предварительно прорабатывались варианты постройки платформ в Китае и других странах, но нужное качество и цену сумели предложить лишь отечественные заводы. Какие именно российские предприятия получат заказы, пока не называется. Сроки изготовления контейнерных платформ - менее чем за полгода. "Русская тройка" уже осуществляет операции, используя контейнерный парк Дальневосточного пароходства. После приобретения колесного парка платформ, планируется заказать в Китае несколько тысяч собственных контейнеров.