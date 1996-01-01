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Пособие для маркетолога
Как известно, по количеству и качеству специалистов в области менеджмента и маркетинга Россия, увы, пока существенно отстает от Запада. Что поделаешь - заимствуя западные модели развития экономики, мы вынуждены опираться на опыт "передовых капиталистических стран".
Поэтому и на экспертов приходится полагаться, по большей части, "буржуйских". Например, на Филипа КОТЛЕРА или Питера ДОЙЛЯ. Но лучше обратитесь к трудам Жана-Жака ЛАМБЕНА - одного из классиков европейской маркетинговой школы, автора солидного учебника "Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг".
Профессор Ламбен - преподаватель дисциплин "Маркетинг менеджмента" и "Стратегический маркетинг" в Миланском исследовательском университете и Школе бизнеса Католического университета Лувен в Бельгии, консультант по стратегическому маркетингу в ряде компаний, почетный доктор университета ЛАВАЛЬ (Канада), "Экономист года-1996" по оценке французского журнала "Нувель экономист".
Ламбен обеспокоен засилием американских экономистов на рынке маркетинговой литературы. "В Северной Америке лозунг "Что хорошо для бизнеса, то хорошо для общества" ни у кого не вызывает и тени сомнения, к тому же в среде североамериканских теоретиков или практиков едва ли найдутся радикалы, сомневающиеся в посылках маркетинговой дисциплины. В других же странах, особенно в Европе, где наличествуют иные социальные и политические течения, упомянутое утверждение не столь очевидно, а роль маркетинга всегда противоречива, а то и оспариваема различными общественными группами".
Поэтому объяснить роль маркетинга в современной экономике - одна из главных задач учебника "Менеджмент, ориентированный на рынок". Особенно это важно для Восточной Европы, считает автор. Другая же главная задача - заменить концепцию 4Р (товар, цена, распределение, продвижение) концепцией "рыночной ориентации", которая была бы не так связана с американской спецификой. Ламбен "полностью убежден в существовании серьезных отличий" между европейским и американским маркетингом, "причем не столько в концептуальном и методологическом обеспечении, сколько в приоритетах, сложности и философии бизнеса".
Поэтому учебник этого европейского профессора может стать для кого-то открытием. Помимо неортодоксального (и потому более приспособленного к реальной ситуации) взгляда, книга, как и заведено в Старом свете, подходит к исследуемым вопросам не поверхностно и "научно-популярно", а действительно серьезно и академично.
Ламбен предлагает монументальное исследование - как, в сущности, и положено настоящему ученому из страны с более чем 200-летней историей.
Обзор предоставлен сетью магазинов "Книжный червь".
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