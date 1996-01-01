Жалуйтесь. Может, и поможет

Как платить НДФЛ с доходов в натуральной форме? Может ли покупатель принять к вычету НДС, если чек, выданный продавцом, выбит на не зарегистрированном в налоговом органе кассовом аппарате? Позиция ФНС России по этим вопросам содержится в недавних решениях, принятых налоговой службой по жалобам налогоплательщиков.

Ситуация: НДФЛ с доходов в натуральной форме

Фирма М обратилась с жалобой в ФНС России о признании недействительным решения налогового органа, принятого по результатам выездной налоговой проверки. Согласно этому решению в 2000-2001 г. фирма не исчислила и не удержала НДФЛ по оплаченным суммам по безналичному расчету за питание и проведение банкетов. Исходя из этого налоговая инспекция доначислила суммы НДФЛ.

Аргументы налогового органа

Как указал в своем решении налоговый орган, в 2000 г. объектом налогообложения являлся совокупный доход налогоплательщика, полученный в календарном году. Это следовало из статьи 2 Закона РФ от 07.12.91 № 1998-1 "О подоходном налоге с физических лиц" (далее - Закон № 1998-1), действовавшего на тот момент. С 2001 г., как следует из статьи 209 Налогового кодекса, НДФЛ облагается доход, полученный в календарном году.

В 2000 г. согласно статье 2 Закона № 1998-1 при налогообложении учитывался совокупный доход, полученный как в денежной, так и в натуральной форме. Налоговый орган также сослался на пункт 6 инструкции Госналогслужбы России от 29.06.95 № 35 "По применению Закона РФ "О подоходном налоге с физических лиц"". В частности, он указал, что если организации оплачивают за счет собственных средств за конкретных физических лиц посещение мероприятий или иное пользование услугами, "являющимися в обычных условиях платными, суммы средств, направленных на эти цели, подлежат включению в состав совокупного дохода этих лиц".

Что касается 2001 г., то согласно статье 210 Налогового кодекса при определении налоговой базы по НДФЛ также учитываются денежные и "натуральные" доходы налогоплательщика. При этом на основании пункта 2 статьи 211 Кодекса оплата питания за счет средств организаций в интересах налогоплательщика - физического лица относится к доходам, полученным данным лицом в натуральной форме.

Аргументы налогоплательщика

Фирма М не согласилась с решением налогового органа. Налогоплательщик пояснил, что у него не было возможности ни исчислить налог, ни удержать его с физических лиц. Ведь фирма не ведет учет продуктов и напитков, потребленных участниками банкета в отдельности, а также у нее не было возможности определить доход каждого присутствующего на банкете. По мнению налогоплательщика, невозможность определить сумму налогооблагаемой базы для каждого участника банкета делает неосуществимым и расчет суммы НДФЛ.

Решение ФНС России

Налогоплательщик обжаловал решение инспекции в ФНС России. Оценив представленные материалы, вышестоящий налоговый орган отменил решение инспекции и удовлетворил жалобу фирмы М. ФНС России указала, что НДФЛ является персонифицированным налогом. Следовательно, его сумма рассчитывается индивидуально по каждому физическому лицу исходя из суммы полученного дохода и не может определяться расчетным путем.

Доход подлежит включению в совокупный доход физического лица, только если размер дохода определен применительно к данному налогоплательщику. В рассмотренном случае у налогоплательщика отсутствовала возможность персонифицированного учета объекта налогообложения в виде стоимости полученных услуг по питанию и проведению банкетов.

Отметим, что позиция ФНС России по данному вопросу подтверждена пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21.06.99 № 42.

Ситуация: вычет НДС

Инспекция провела камеральную проверку налоговой декларации по НДС за III квартал 2003 г. В ходе проверки выявилось, что налогоплательщик не включил в налогооблагаемую базу суммы пеней, предусмотренных дополнительным соглашением к контракту с фирмой Б. Фирма Б перечислила налогоплательщику пени в октябре 2003 г. Проверка также показала, что налогоплательщик в подтверждение вычета по налогу представил чеки, пробитые на контрольно-кассовом аппарате, не зарегистрированном в налоговом органе. В результате инспекция вынесла решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за неуплату НДС.

Аргументы налогового органа

В обоснование своего решения инспекция сослалась на подпункт 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ. В нем сказано, что налоговая база, определенная в соответствии со статьями 153-158 НК РФ, увеличивается на суммы, полученные за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг). Суммы санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров включаются в налоговую базу, если они связаны с оплатой реализованных товаров (работ, услуг).

Таким образом, суммы штрафов, пеней, неустоек, перечисленных контрагентом за невыполнение условий договоров, включаются в налоговую базу в том налоговом периоде, в котором деньги поступили на расчетный счет либо в кассу налогоплательщика. При этом не имеет значения, как в учетной политике налогоплательщика установлен момент определения налоговой базы по НДС - "по оплате" или "по отгрузке".

Инспекция также указала, что использование контрольно-кассовой техники, не зарегистрированной в налоговом органе, рассматривается как ее неприменение. Поэтому чеки, выданные налогоплательщику контрагентом, являются недействительными и не могут служить подтверждением оплаты товаров (работ, услуг) при предоставлении налоговых вычетов, предусмотренных статьей 171 НК РФ.

Аргументы налогового органа

Организация обжаловала решение инспекции в вышестоящий налоговый орган. Налогоплательщик не согласился с мнением инспекции о доначислении НДС из-за того, что он не включил в налогооблагаемую базу суммы пеней. Кроме того, по его мнению, вывод инспекции об отсутствии права на вычет по НДС необоснован. Налогоплательщик пояснил, что он не должен отвечать за действия фирмы Б, выдававшей чеки, пробитые на контрольно-кассовом аппарате, не зарегистрированном в налоговом органе.

Решение ФНС России

ФНС России, рассмотрев жалобу налогоплательщика, отказала в ее удовлетворении. Вышестоящая инстанция полностью согласилась с аргументами налогового органа по вопросу исчисления НДС с сумм пеней, уплаченных контрагентом организации за неисполнение контракта. В части жалобы, касающейся применения вычета, ФНС России отметила следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 172 НК РФ налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), и документов, подтверждающих фактическую уплату сумм НДС.

Налогоплательщик представил все документы, необходимые для принятия к вычету НДС. Но, как было установлено в ходе налоговой проверки, чеки, выданные организацией, были пробиты на ККТ, которую она не зарегистрировала в налоговой инспекции. Это противоречит статье 4 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ о применении ККТ.

Напомним, что согласно этой статье контрольно-кассовая техника должна быть зарегистрирована в налоговых органах по месту учета организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика. Использование контрольно-кассовой техники, не зарегистрированной в налоговых органах, рассматривается как ее неприменение.