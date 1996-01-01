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Налоговики прекратят беспредел
Налоговые проверки, испортившие жизнь крупным российским компаниям, будут регламентированы более строго. Правительство предложило ограничить полномочия Федеральной налоговой службы, и президент ПУТИН поддержал эту идею.
Напомним, на заседании правительственного Совета по конкурентоспособности представители крупного бизнеса поставили перед властями насущные проблемы: резкое снижение иностранных инвестиций и общую атмосферу неуверенности, создавшуюся после дел "ЮКОСа" и ему подобных.
Как пишут "Ведомости", критика возымела действие. Зампредседателя правительства Александр ЖУКОВ и министр финансов Алексей КУДРИН пошли к президенту с запиской, в которой предлагают обезопасить бизнес от произвола налоговиков. В ней члены кабмина говорят о многочисленных нарушениях закона, которые позволяют себе проверяющие органы.
Например, выездная проверка, согласно законодательству, не может продолжаться более двух месяцев, в исключительных случаях - до трех месяцев. Однако Министерство по налогам и сборам в 2000 г. разрешило приостанавливать проверки, чем широко пользуются налоговики, - на практике эти мероприятия могут длиться вечно.
Во-вторых, запрещено проверять одну и ту же компанию дважды за один период. Но инспекторы тем не менее это делают: после того как уедет одна инстанция, вместо нее прибывает вышестоящая - якобы для того, чтобы проконтролировать работу своих подчиненных. Как правило, при повторной проверке фирме доначисляется еще некоторая сумма. В частности, все долги, которые налоговики доначислили многострадальному "ЮКОСу", появились как раз "в порядке надзора за нижестоящей инстанцией", об этом напоминает юрист Сергей САВСЕРИС из конторы "Пепеляев, Гольцблат и партнеры", которая защищала интересы НК в арбитражных судах.
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