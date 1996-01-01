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Приморский ВРП пострадал из-за отсутствия горячей воды

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Экономическая оценка прироста объема ВРП Приморского края в 2004 г. составила 7,2%. Такие данные приводятся в отчете краевой администрации.

Общеэкономические тенденции

Объем промышленного производства сложился в сумме 64 млрд 191,4 млн руб. (+9,5% к уровню 2003 г.).

В 2004 г. достигнут рост производства в цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, машиностроении и металлообработке, лесной и деревообрабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов, пищевой (в т.ч. рыбной), легкой и полиграфической отраслях промышленности.

Снижение объемов производства отмечено в:

электроэнергетике (-6,6%) - отсутствие горячего водоснабжения в январе-мае в г. Владивостоке из-за ограничения подачи воды и увеличением перетока электроэнергии в 1,7 раза из ОЭС Востока;

угольной промышленности (-2,7%) - прекращение добычи угля на ООО "ШУ Сучануголь" и приостановка производства на ЗАО "Энергия Востока".

Объем продукции сельского хозяйства - 8 млрд 901,3 млн руб. (+1% к уровню 2003 г.).

Предприятиями транспорта оказано услуг на сумму 34 млрд 917,5 млн. руб. (+19,9% в фактических ценах).

Общий объем услуг, выполненных предприятиями связи, 8 млрд 311,1 млн руб. (+47,8% к уровню 2003 г.).

Оборот розничной торговли увеличился против уровня прошлого года на 15,6%.

В 2004 г. населению оказано платных услуг на 29 млрд 606,3 млн руб. (+24,2% к уровню 2003 г.).

Внешнеторговый оборот

Внешнеторговый оборот края - $ 2 млрд 762 млн (+45%), при этом экспорт - $ 1 млрд 068,1 млн (+13,8%), импорт - $ 1 млрд 693,9 млн (+75,3%).

Качество жизни населения

Денежные доходы населения края сложились в сумме 5 402 руб. в месяц (+127% к прошлому году), при этом реально располагаемые доходы увеличились на 15,7%.

Удельный вес просроченной задолженности по заработной плате в месячном фонде оплаты труда на 01.01.05 г. составил 7% (-6,3 п.п. к 2003 г.).

В среднем за год величина прожиточного минимума населения составила 3 150 руб., стоимость минимального набора из 33 продуктов питания в декабре сложилась в размере 1 560 руб. (+16,6% к декабрю 2003 г.).

Доходы бюджета

Исполнение собственных доходов бюджета края в 2004 г. составило 20 млрд 040,1 млн руб. Рост доходов краевого бюджета - 15,4% к уровню 2003 г., рост доходов бюджетов муниципальных образований - 3%.

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