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Подвалы подешевеют на треть
На внеочередном заседании Думы города Владивостока 27 января были утверждены понижающие коэффициенты, корректирующие расчет арендной платы за пользование зданиями, сооружениями и их частями, находящимися в муниципальной собственности.
В частности, для субъектов малого предпринимательства установлен корректирующий коэффициент 0,4.
Первоначально для субъектов малого предпринимательства предлагалось установить величину корректирующего коэффициента 0,7.
В связи с этим в городскую думу поступили многочисленные обращения предпринимателей с просьбой снизить корректирующий коэффициент до 0,3, иначе арендная плата будет для многих непосильна, предприниматели окажутся на грани банкротства.
После общественных слушаний по проблеме дума приняла решение утвердить коэффициент, корректирующий расчет арендной платы за пользование муниципальными помещениями для субъектов малого предпринимательства 0,4. Кроме того, были внесены изменения в решение № 152 от 10.12.2002 г. "Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование зданиями, сооружениями, их частями, находящимися в муниципальной собственности города Владивостока". В частности, изменен коэффициент потребительских качеств объекта, обусловленный его расположением в зависимости от этажа - (К2) для подвальных помещений с -1,0 до -2,0. Таким образом, арендная плата за подвалы снижена примерно на треть.
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