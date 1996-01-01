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В бухгалтерию через прокуратуру

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Возбуждено два очередных уголовных дела в отношении злостных неплательщиков заработной платы.

В ходе проведения прокуратурой Ленинского района Владивостока проверки исполнения трудового законодательства на ООО "Дальзавод-Судоверфь" было установлено, что руководством предприятия с октября 2004 года по настоящее время не выплачивается заработная плата 64 работникам. Сумма задолженности составила 560 тыс. руб.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, сейчас по уголовному делу проводятся допросы потерпевших и свидетелей, устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к нему лица. Аналогичное уголовное дело возбуждено прокурором Пожарского района Приморского края в отношении директора золотодобывающего предприятия ООО "Терра" Альберта МОСКАЛЕНКО.

Проверка прокуратуры, которая была проведена по жалобе работников предприятия, установила, что из 32 работающих в ООО "Терра" в 2001 году заработная плата не выплачена четырнадцати, в 2002 году - трем, в 2003 году - тринадцати. А в 2004 году заработную плату не получили семь человек. Общая задолженность по заработной плате составила около 850 тыс. руб.

В ходе расследования уголовного дела была изъята бухгалтерская документация общества, производятся допросы потерпевших, выполняются другие следственные действия.

Добавим, что, как показывает практика прокурорского надзора, многие руководители предприятия, не дожидаясь возбуждения уголовного дела, после обращения работников с жалобами в прокуратуру сразу же выплачивают причитающуюся им заработную плату.

Например, сразу же после вмешательства прокуратуры Ленинского района Владивостока была выплачена заработная плата трем работникам рыбодобывающих компаний ООО "Имлан" (Владивостокский филиал) и ООО "Тралфлот", сумма задолженности по заработной плате составляла, соответственно, 46 тыс. руб. и 27,8 тыс. руб.

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