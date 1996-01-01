Стратегию развития на 2005 год представила компания "Вся Русская Сталь"

Утвержден бизнес-план компании "Вся Русская Сталь" на 2005 год.

Как сообщили корреспонденту РИА "Восток-Медиа" в руководстве компании, представляющей интересы Новолипецкого металлургического комбината на Дальнем Востоке, в 2004 г. реализация на внутреннем рынке составит более 30 тыс. тонн продукции. В 2005 году на внутреннем рынке планируется реализация более 45 тыс.тонн металлопродукции. Выручка от реализации превысит 1,2 млрд. руб.

Согласно бизнес-плану, в 2005 г. капитальные затраты утверждены на уровне 60 млн. руб. Основные инвестиции будут направлены на создание металлобаз в городах Южно-Сахалинск, Благовещенск, Находка, Петропавловск-Камчатский.

Также компания "Вся Русская Сталь" планирует развитие на Дальнем Востоке производственной базы: в 2005 году в Приморье будет установлено оборудование по производству профнастила и металлочерепицы. Производственная мощность оборудования составит 3 000 тонн в год, таким образом, суммарная площадь покрытия производимой черепицей составит более 462 тысяч кв. метров кровли.