Принцип конструктора "Дальреммаша"

В свое время льдогенераторы "Дальреммаша" были известны во всех уголках Советского Союза. Гонцы за этими установками не стеснялись умасливать службу сбыта чем только можно, лишь бы без очереди получить их.

Сейчас на предприятии изготавливают и монтируют оборудование и технологические линии для прибрежных рыбоперерабатывающих заводов, которые также пользуются спросом у потребителей.

Досье Только за прошлый год были поставлены "под ключ" (обеспечено изготовление, шефмонтаж, пуско-наладка и гарантийное обслуживание) рыборазделочные комплексы мощностью 40 тонн в сутки, каждое стоимостью 4 млн руб., для ООО "САЛМО" и ООО "Прибой-Трейд" (Сахалинская обл.). Для компании "Чукотскрыбпромхоз" доставили и смонтировали технологическую линию по переработке рыбы стоимостью 2 млн руб., для рыбопромышленника из сахалинского Поронайска Сергея Ренжина - оборудование на 750 тыс. руб.

Сейчас уже изготовлено и дожидается своей очереди на установку оборудование для переработки рыбы, предназначенное курильским рыбопереработчикам (стоимость - 2 млн руб.).

В каждом конкретном случае заводские инженеры на месте проектируют новое оборудование под площади заказчика. Так, недавно на Сахалин отправилась группа специалистов для привязки на месте проектов по модернизации четырех действующих заводов по переработке рыбы и морепродуктов и обустройству трех новых.

Как отметил в беседе с корреспондентом "ЗР" генеральный директор ОАО "Дальреммаш" Николай ГИЛЕВ, менеджмент предприятия стал активнее осваивать дальневосточный рынок, искать новых клиентов, реанимировать старые контакты. Среди деловых партнеров завода появились рыбопромышленники из Приморья, Сахалина, из Магадана, с Камчатки и Курильских островов.

На предприятии в основном выпускается оборудование каркасного типа, унифицированные сборно-разборные секции (модули), позволяющие производить перепланировку производства с учетом индивидуальных потребностей заказчика. Не требуется больших затрат на монтаж и демонтаж несущего каркаса, отсутствуют электросварочные работы. Все это значительно упрощает, ускоряет и удешевляет процесс монтажа и возможность перепланировок цехов, что, несомненно, привлекает потребителей данной продукции, хотя изделия "Дальреммаша" из-за более дорогой энергосоставляющей стоят чуть больше, чем аналогичная продукция приморских заводов.

В перечне наиболее востребованных заводских изделий: участки переработки сельди и лосося от 20-120 тонн в сутки, оборудование для рыбзаводов и мини-цехов, конвейеры различных типов и конструкций, разнообразные столы из нержавеющей стали и приспособления различного назначения. На предприятии также делают оборудование для переработки морепродуктов и аппараты для производства льда. Поставляют на заказ запасные части отечественного и импортного производства для обеспечения работы технологического оборудования в рыбоперерабатывающей и пищевой промышленности. Имеют опыт поставок оборудования в различные страны мира.

Как рассказал главный инженер завода Сергей ХАНЦЕВИЧ, технологические линии на "Дальреммаше" проектируются и изготавливаются на базе типовых технологических решений, унифицированных конструкций транспортеров и оборудования, выпускаемого самостоятельно и другими заводами РФ.

В соответствии с духом времени на "Дальреммаше" берутся за любую работу, выполняя в первую очередь заказы для местной промышленности, подчеркнул заместитель директора Евгений ПАЛКИН. В декабре прошлого года была переоборудована столовая в здании краевого правительства. Приемная комиссия поставила отличную оценку обновленному пищеблоку. Ранее вместе с учеными Дальневосточного НИИ сельского хозяйства была разработана установка по изготовлению соевого молока и сыра, отвечающая мировым стандартам.

Также "Дальреммаш" изготавливает нестандартное медицинское оборудование для больниц и поликлиник, запасные части для энергетического хозяйства...

Диапазон деятельности завода постоянно расширяется. На финише минувшего года после подведения итогов краевого конкурса инновационных проектов, предприятие в числе пяти научно-производственных коллективов получило бюджетную поддержку на 2005 год. Данный конкурс, который проводился уже в пятый раз, помог выявить научные разработки, имеющие производственную перспективу, способные сделать предприятия более производительным и высокорентабельным.

"Дальреммаш" на выделенные средства совместно с ТИНРО за полтора месяца запланировал разработать рабочую конструкторскую документацию на промышленную установку по переработке углохвостой креветки производительностью 10 тонн сырья в сутки. Нужду в таком оборудовании рыбаки испытывают давно. Раньше углохвостую креветку не ловили, а сейчас в связи с истощением мест вылова традиционной креветки берутся и за нее. Так что рынок сбыта новой продукции "Дальреммашу" будет гарантирован.

В этом году на базе завода "Дальреммаш" совместно с правительством Хабаровского края, ДВО РАН, администрацией Хабаровска планируется открыть Дальневосточный инновационно-технический центр. У завода, как сообщил Н. Гилев, есть задумка при содействии центра разработать установку по производству рыбной муки, что позволит краевому центру избавиться от отходов, а предприятиям получить дополнительный источник доходов. Одна загвоздка - это производство очень энергоемкое, и только проектные работы требуют около 1 млн руб. инвестиций.

В декабре этого года хабаровскому заводу продовольственного машиностроения "Дальреммаш" - исполнится 60 лет. Как отметил в беседе с корреспондентом "ЗР" его генеральный директор Николай Гилев, в настоящее время сложились благоприятные перспективы строительства и модернизации береговых заводов по переработке рыбы и морепродуктов на Дальнем Востоке России. Их нужно использовать.