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Определены 14 лучших хабаровских бухгалтеров

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По результатам исследований, проведенных редакцией журнала "Экономическое обозрение Дальневосточного региона" совместно с налоговой службой, определены 14 лучших бухгалтеров края по вопросам организации бухгалтерского учета на своих предприятиях.

Лучшими признаны главные бухгалтеры: ОАО "Далькомбанк" Андрей Кулешов, муниципального унитарного предприятия Хабаровска "Трамвайно-троллейбусное управление" Ольга Жукова, Артели старателей "Прибрежная" Мария Усольцева, ОАО "ЖБИ-4" Ольга Васильчук, ООО "Артель старателей "Заря" Нина Аунс, ОАО "Дальхимфарм" Ирина Гусева, ОАО "Горпищекомбинат "Совгаванский" Ирина Егорова, ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" Надежда Степанова, ОАО "Авиакомпания "Восток" Маргарита Новикова, ЗАО "ДВ Спектр Авиа - Сервис" Белла Пашкова, ЗАО "Дальневосточные сотовые системы 900" Андрей Куцев, ОАО "Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции" Татьяна Ефимова, ОАО Хабаровский завод "Базальт-ДВ" Елена Мацаль, ЗАО "Хабаровсктурист" Любовь Дьячкова.

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