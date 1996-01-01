Арбитражными занялся арбитраж

В Арбитражном суде Хабаровского края начался процесс по заявлению Минюста РФ об исключении некоммерческого партнерства "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (ДМСО) из реестра саморегулируемых организаций. Фактически при принятии судом положительного решения деятельность партнерства будет прекращена.

Слушание дела вызвало большой резонанс. Зал, в котором проходило первое заседание, был переполнен, что довольно редко для арбитражных дел. Такой интерес не случаен. ДМСО является одним из крупнейших партнерств арбитражных управляющих на Дальнем Востоке, к тому же "прописано" в Хабаровске. Организация имеет 5 филиалов и 3 представительства. В Хабаровском крае, несмотря на то что здесь действуют 7 представительств подобных некоммерческих партнерств из других регионов, арбитражные управляющие из ДМСО ведут львиную долю процедур банкротств местных предприятий.

ДМСО была создана в 2002 году, объединив по списку 106 арбитражных управляющих. К ней благоволит краевая налоговая инспекция, которая наделена правом назначать арбитражных управляющих на предприятиях, попадающих под банкротство. Так почему же над столь крепко стоящим на ногах сообществом грянул гром?

Причиной обращения в арбитражный суд стали результаты плановой проверки, проведенной работниками территориальных органов управления Минюста РФ по Дальнему Востоку. Были проверены центральный офис, а также филиалы и представительства в Якутии, Приморском крае, ЕАО, Сахалинской, Амурской, Магаданской и Камчатской областях, Корякском автономном округе. Главный вывод проверки в том, что при включении в реестр саморегулируемых организаций НП "ДМСО" в регулирующий орган, которым является Минюст, были поданы сведения, не отвечающие действительности. Это, по мнению экспертов Минюста, является нарушением ст. 21 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и влечет исключение из реестра.

В числе главных нарушений в акте отмечается подача недостоверных сведений в отношении взносов в компенсационный фонд партнерства. Он, в частности, сформирован за счет взносов юридических лиц, что является прямым нарушением закона. Также в нарушение существующих правил ДМСО разместила средства компенсационного фонда на депозитном счете вместо обычного расчетного, откуда их можно было легко снять. Кроме этого, проверяющие отметили представление в арбитражный суд списка кандидатур управляющих, не соответствующих требованиям федерального закона. В ходе проверки также выяснено, что два представительства ДМСО - в Магаданской и Иркутской областях - до настоящего времени не созданы, а в устав организации соответствующие изменения не внесены.

Все эти и другие выявленные комиссией несоответствия, по мнению руководителя процессуальной секции научно-практического совета при Федеральном управлении юстиции по ДВФО Константина КЛИМЕНКО, являются "прямым нарушением существенных основ ведения процедуры несостоятельности (банкротства) и служат безоговорочным основанием для обращения в арбитражный суд для исключения не выполняющих требования закона организаций из реестра СРО".

- Это жестко, - говорит Константин Клименко, - но в соответствии с законом. К тому же у территориальных органов юстиции накопилось немало вопросов непосредственно к деятельности арбитражных управляющих из ДМСО. В частности, в конце прошлой недели по решению арбитражного суда дисквалифицирован сроком на полтора года исполнительный директор НП "ДМСО" Вадим ВЕСЕЛКОВ. Решение вынесено по фактам подлога документов в период осуществления им конкурсного производства на ОАО "РПК "Верхнебуреинский".

Главным управлением Минюста РФ по Хабаровскому краю по фактам, изложенным в заявлении председателя ликвидационной комиссии российско-японского СП "Охотск Суйсан", в краевой арбитражный суд направлено заявление о дисквалификации конкурсного управляющего этим предприятием А. ШУЛЕПОВА. На арбитражного управляющего В. ТУРУШЕВА составлен протокол за нарушение порядка продажи имущества.

За последние два года (2003 - 2004), по данным территориальных органов Минюста, различные правонарушения допустили 12 арбитражных управляющих, являющихся членами некоммерческого партнерства "ДМСО", в том числе 7 из них - в Хабаровском крае.

По решению судьи краевого арбитражного суда рассмотрение дела по существу отложено на месяц. В связи с реорганизацией Минюста РФ у его представителей в Хабаровске отсутствует доверенность. После ее получения процесс будет продолжен.