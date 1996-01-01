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Льготы ныне в цене

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Поднявшиеся арендные ставки заставили предпринимателей искать защиты в администрации края. По словам начальника отдела поддержки предпринимательства и инвестиций Веры ЕВТУШЕНКО, последние два месяца количество обращений за консультациями в их отдел значительно возросло. Главный вопрос, который задают посетители: "Возможно ли здесь получить свидетельство о регистрации в качестве малого предпринимателя, дающего право на корректирующий коэффициент 0,4?".

"Начался самый настоящий бум, - утверждает Вера Евтушенко. - С начала декабря у нас не закрываются двери. Поток посетителей с каждым днем только увеличивается. Все хотят, чтобы мы им выписали свидетельство о регистрации, дающее право на льготный 0,4. За это время мы выбрали трехгодичный запас бланков".

Однако, по заявлениям работников отдела, не каждый желающий снизить себе плату за аренду муниципального имущества сможет получить вожделенный документ. Во избежание возможных злоупотреблений специалисты отдела выясняют, относится ли данный предприниматель к разряду малого бизнеса. "Для получения свидетельства необходимо принести свидетельство о регистрации из налоговой инспекции, справку, подтверждающую отсутствие задолженности перед фискальными органами, устав предприятия и коды классификации деятельности", - рассказывает Вера Евтушенко.

Самое интересное, что ранее столь вожделенное свидетельство таким спросом у предпринимателей не пользовалось. "Льготы на арендные платежи по этому документу можно было получать еще в 2003-2004 гг., ведь еще КОПЫЛОВ предоставил малым предпринимателям эти льготные 0,4. Но тогда только единицы решили воспользоваться этим правом. Сейчас же многие пришедшие сюда говорят о том, что, если мы им не поможем, они будут вынуждены закрыть свои бизнес", - рассказывают сотрудники, занимающиеся оформлением свидетельств.

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