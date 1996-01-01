Уничтожить как класс?

Как стало известно "ЗР", в настоящее время инициативная группа предпринимателей собирает подписи горожан для проведения народного референдума. Главная цель акции - отменить постановление администрации Владивостока, взвинтившее арендные платежи на муниципальную собственность.

Напомним, что 5-кратное повышение арендных ставок на муниципальную недвижимость в конце 2004 г. вызвало волну негодования малых предпринимателей Владивостока. Многочисленные обращения к главе города целого ряда бизнесменов заставили Владимира НИКОЛАЕВА пообещать взять этот вопрос под личный контроль. "Мы не допустим разорения предпринимателей, вложивших деньги в ремонт арендованных помещений. Создадим специальную согласительную комиссию и будем персонифицированно рассматривать каждое предприятие. Для нас главное не допустить роста цен на потребительском рынке", - говорил глава администрации на прошедшей в конце 2004 г. конференции предпринимателей.

Пошли навстречу предпринимателям и представители городской законодательной власти. Они клятвенно заверяли мелких предпринимателей в том, что никто из них не окажется на улице. Депутаты свое слово сдержали, и в конце прошлого года приняли решение утвердить коэффициент, корректирующий расчет арендной платы за пользование муниципальными помещениями для субъектов малого предпринимательства 0,4. Кроме того, дума Владивостока внесла изменения в решение № 152 от 10.12.2002 г."Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование зданиями, сооружениями, их частями, находящимися в муниципальной собственности г. Владивостока". В частности, изменен коэффициент потребительских качеств объекта, обусловленный его расположением в зависимости от этажа (К2). Таким образом, арендная плата за подвалы снижена примерно на треть.

Правда, малые предприниматели Владивостока свою победу праздновать не спешат. По их мнению, принятые льготы не спасут их от разорения.

"Мы рассчитывали на то, что власть к нам прислушается и пятикратного увеличения не произойдет, - утверждает заместитель председателя "Лиги торговых предпринимателей" Сергей ГАЛУЩЕНКО. - Но городская дума поступила хитро. Да, они установили понижающий коэффициент, но с учетом возросших ставок базовой доходности аренда для малого бизнеса подскочила с $ 3-4 до $ 10-14 за кв.м. Получается, что пятикратное повышение арендных ставок, против которого мы протестовали, все же произошло. Если бы не было этого корректирующего коэффициента, то арендная плата возросла бы не в 5 раз, а в 12".

Администрация претензии предпринимателей не принимает. По словам помощника мэра по предпринимательству Сергея РУСАЛЕНКО, исполнительная власть свои обещания полностью выполнила. "Требования малых предпринимателей о том, что им необходимы льготы по аренде, были выполнены (коэффициент 0,4). Но они считают, что этого им мало. И никто из них не может точно сказать, почему городская власть должна помогать бизнесу. С января этого года государство больше не обязывает исполнительную власть давать подобные послабления малому бизнесу. В 195 ФЗ "О государственной поддержке малого бизнеса" исключены 6 статей, предусматривающих подобные инициативы власти на местах. Поэтому город, введя льготы, и так проявил понимание проблем малого бизнеса".

Казалось бы, ну чего требуют эти вечно недовольные предприниматели? Власть и так им пошла навстречу, подняв ставки не в 12, как предполагалось, а всего в 4-5 раз. Ведь работают в торговых центрах другие малые предприниматели, которые платят своим арендаторам по $ 50 за кв.м и не жалуются.

"Решение, принятое Думой Владивостока, по увеличению стоимости аренды за помещения существенно ухудшает финансово-экономическое положение предприятий службы быта и практически ставит их на грань разорения. Последнее повышение арендной платы было в апреле 2003 г. Тогда аренда возросла в 2,5 раза. Естественно, предприниматели были этим крайне возмущены. В результате по решению прежней администрации был введен льготный коэффициент 0,4 для субъектов малого предпринимательства. Мы предполагали, что ставки базовой доходности и новый коэффициент будут рассчитаны с учетом предыдущего, но этого не произошло", - рассказывает председатель Ремесленной Палаты Татьяна ПИТЕЛЬ.

"Администрация города утверждает, что мы их шантажируем возможным поднятием цен. Это неправда, наш бизнес только и держался на том, что цена на товары и услуги у нас была ниже, чем у более крупных коллег. К нам шли незащищенные слои населения, люди с малым материальным достатком: пенсионеры, студенты. Ко мне в магазин строительных материалов ездили покупать товар со всего города, потому что у меня была минимальная наценка. Аренду я платил 20 тыс. руб. в месяц, а теперь буду вынужден платить 160 тыс. руб. Я уже и так сократил персонал, из 54 человек осталось 23. Но я не могу отказаться от склада и подсобных помещений, это специфика бизнеса", - утверждает один из предпринимателей, входящих в "Лигу торговых предпринимателей".

"Бюджет города потерял на этих льготах только в 2004 г. около 32 млн руб. И это при том, что в этом году в городском бюджете образовалась дыра в 1,3 млрд руб. Это изменения федерального законодательства. При этом федеральный центр нас не освобождал от строительства дорог, ремонта школ, детских садов. Мы не прогнозируем роста цен. Управлением потребительского рынка городской администрации была проведена комплексная проверка более 49 магазинов Владивостока, расположенных в арендованных у города помещениях, и цены там на прежнем уровне", - заявляет Сергей Русаленко.

Есть еще одна причина, по которой предприниматели не хотят успокаиваться. В 2007 г. все 1800 помещений городского фонда, находящиеся на балансе города и в данный момент арендованные бизнесменами, будут проданы. И, как не раз заявляли специалисты КУМИ, новые собственники будут определены на аукционе. Естественно, у малых предпринимателей шансов выкупить свои помещения не будет: изрядно потратившись в течение двух лет на оплату возросших арендных ставок, они выбывают из числа потенциальных покупателей.

"Знаете, малые предприятия оказались заложниками власти, - жаловался корреспонденту "ЗР" один из малых бизнесменов. - Когда я брал десять лет назад в аренду городской подвал, меня власть просто уговаривала: мол, приведи в порядок помещение, отремонтируй и работай спокойно. Главное - цены не загибай и налоги плати. Сейчас оказывается, что город дал мне не вонючий затопленный подвал, а хороший шикарный офис, и за то, что я в нем тружусь, должен платить, согласно законам рынка. При этом власть не вспомнила, что превращение "гадкого утенка в прекрасного лебедя" прошло без ее участия".