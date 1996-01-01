Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владельцев автостоянок построят
Правила игры для владельцев автостоянок в наступившем году претерпят значительные изменения - те ошибки, которые допускались ими на протяжении последних лет, теперь будут пресекаться самым жестким образом.
Как отмечает председатель комитета по торговле и защите прав потребителей администрации Приморского края Марина СЕМАКИНА, из 40 проверенных в декабре автостоянок только к четырем не было претензий. Поэтому власть собирается применить все рычаги для того, чтобы загнать стояночный бизнес в законные рамки.
К "стояночникам" у контролирующих органов на сегодняшний день есть целый ряд претензий: от налогов уходят, лицензии на право деятельности отсутствуют, кадровый состав охранников оставляет желать лучшего. При этом число автостоянок неуклонно растет. Так, по словам г-жи Семакиной, начиная с 2000 г. их число удвоилось и на сегодняшний день составляет 724 предприятия, на которых работают более 2,5 тыс. человек.
Как считает консультант отдела организации торговли и бытового обслуживания комитета по торговле и защите прав потребителей администрации Приморского края Людмила КУЗНЕЦОВА, в отношении того, как должна быть организована работа автостоянки, у руководителей предприятий не должно возникать никаких трудностей. Есть постановление правительства №795 от 17.11.2001 г. "Об утверждении правил оказания услуг автостоянок", в котором четко расписаны организация работы, требования к стоянкам, а также ответственность должностных лиц предприятия в случае нарушения договорных отношений с клиентами. Однако на 90% автостоянок отсутствует система учета принимаемых транспортных средств, нет договоров с клиентами, документов о приеме на работу охранников. Кроме того, невозможно узнать об условиях аренды земельных участков. Так что часть автостоянок представляет собой сиюминутные "фантомы", возникающие в населенных пунктах то там, то тут, по воле бизнесменов-однодневок.
С другой стороны, владельцы автостоянок предъявляют власти определенные претензии. Например, проблемы землеотвода и аренды земли в этом специфическом бизнесе стоят очень остро. Автостоянки и парковки - сооружения временного характера, и часто бывает, что в один прекрасный момент земельные участки, на которых они находятся, подлежат застройке. Именно этот факт и держит владельцев автостоянок в постоянном напряжении.
"Прежде чем начать оформление земельного участка, необходимо быть готовым к любому повороту событий, - соглашается заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Приморского края Евгений ФОРОСТЯНЫЙ. - Те, кто занимается этим видом предпринимательства, прекрасно знают, что для начала необходимо получить правоустанавливающий документ, коим являются либо акты от органов местного самоуправления или государственной власти, либо договор аренды земельного участка".
Главным правоустанавливающим документом для размещения автостоянок (по новому Земельному кодексу) является договор аренды, закрепляющий обязательства сторон. Чтобы избежать каких-либо претензий со стороны контролирующих органов, владельцу автостоянки необходимо правильно оформить документы.
С чего начать? Во-первых, пишется заявление в органы местного самоуправления, где необходимо указать место, площадь арендуемого участка, вид аренды, право, срок аренды. После чего начинается установленная процедура, в частности, подписание акта выбора земельного участка, согласование с уполномоченными структурами (СЭС, архитектура, противопожарная охрана и т.д.).
Принятие решения уполномоченными органами и изготовление кадастровой карты от арендатора не зависит, но здесь наступает самая затратная часть. И прежде чем начинать "игру в автостояночный бизнес", не лишним будет узнать в комитете по земельным ресурсам и земельному устройству расценки на подготовку необходимых документов. Как правило, тут предприниматели допускают свою первую ошибку. Не имея на руках договора аренды, который поступает в их распоряжение после всех этих процедур, в том числе после оплаты и получения документов, они начинают работу. Размещение, ограждение участка и начало хозяйственной деятельности до получения на руки договора аренды может быть расценено как самовольное занятие земельного участка с последующим административным взысканием.
Другой момент, который необходимо помнить. Прежде чем заниматься этим видом деятельности, необходимо все просчитывать и желательно на какое-то время вперед. Особенно это касается арендной платы. По Гражданскому кодексу и сложившейся традиции она повышается раз в год. Если раньше на такую доходную часть, какой является аренда земельных участков, мало кто обращал внимание, то при сегодняшней коммерциализации каждая пядь земли - на вес золота. Кроме того, надо быть всегда готовым, к тому, что договор аренды может быть не продлен. Здесь предпринимателю ждать компенсационных выплат со стороны властей за упущенную выгоду, увы, не приходится.
Но даже при законном подходе, пройдя все круги строительства своего бизнеса, не все предприниматели следуют букве закона. По словам Евгения Форостяного, то ли по незнанию, а может быть и с умыслом, руководители предприятий шалят. По документам отмерено 1000 "квадратов", они огораживают в два раза больше. Документы на стадии подготовки, а потенциальный арендатор уже на участке развернул бурную деятельность. В борьбе с этими и другими фактами незаконной деятельности бизнесменов госинспекторы по охране и использованию земель будут действовать сообща с другими контролирующими органами.
Вообще же сложилось впечатление, что краевые власти решили постепенно прикрыть такой ненадежный сегмент рынка как автостоянки. Конечно, не без альтернативы, но с тем прицелом, чтобы создавать бизнесменам все условия для строительства стационарных многоярусных парковок и гаражей. Как сказал Евгений Форостяный, ленты капитальных гаражей на владивостокских сопках, грязные и необорудованные автостоянки не красят внешний вид города. Будущее - за "ярусом" и подземными гаражами. Кстати, в скором времени первая такая ярусная парковка появится в самом центре Владивостока, на ул.Мордовцева.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Банки легко дают взаймы населению
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом