Владельцев автостоянок построят

Правила игры для владельцев автостоянок в наступившем году претерпят значительные изменения - те ошибки, которые допускались ими на протяжении последних лет, теперь будут пресекаться самым жестким образом.

Как отмечает председатель комитета по торговле и защите прав потребителей администрации Приморского края Марина СЕМАКИНА, из 40 проверенных в декабре автостоянок только к четырем не было претензий. Поэтому власть собирается применить все рычаги для того, чтобы загнать стояночный бизнес в законные рамки.

К "стояночникам" у контролирующих органов на сегодняшний день есть целый ряд претензий: от налогов уходят, лицензии на право деятельности отсутствуют, кадровый состав охранников оставляет желать лучшего. При этом число автостоянок неуклонно растет. Так, по словам г-жи Семакиной, начиная с 2000 г. их число удвоилось и на сегодняшний день составляет 724 предприятия, на которых работают более 2,5 тыс. человек.

Как считает консультант отдела организации торговли и бытового обслуживания комитета по торговле и защите прав потребителей администрации Приморского края Людмила КУЗНЕЦОВА, в отношении того, как должна быть организована работа автостоянки, у руководителей предприятий не должно возникать никаких трудностей. Есть постановление правительства №795 от 17.11.2001 г. "Об утверждении правил оказания услуг автостоянок", в котором четко расписаны организация работы, требования к стоянкам, а также ответственность должностных лиц предприятия в случае нарушения договорных отношений с клиентами. Однако на 90% автостоянок отсутствует система учета принимаемых транспортных средств, нет договоров с клиентами, документов о приеме на работу охранников. Кроме того, невозможно узнать об условиях аренды земельных участков. Так что часть автостоянок представляет собой сиюминутные "фантомы", возникающие в населенных пунктах то там, то тут, по воле бизнесменов-однодневок.

С другой стороны, владельцы автостоянок предъявляют власти определенные претензии. Например, проблемы землеотвода и аренды земли в этом специфическом бизнесе стоят очень остро. Автостоянки и парковки - сооружения временного характера, и часто бывает, что в один прекрасный момент земельные участки, на которых они находятся, подлежат застройке. Именно этот факт и держит владельцев автостоянок в постоянном напряжении.

"Прежде чем начать оформление земельного участка, необходимо быть готовым к любому повороту событий, - соглашается заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Приморского края Евгений ФОРОСТЯНЫЙ. - Те, кто занимается этим видом предпринимательства, прекрасно знают, что для начала необходимо получить правоустанавливающий документ, коим являются либо акты от органов местного самоуправления или государственной власти, либо договор аренды земельного участка".

Главным правоустанавливающим документом для размещения автостоянок (по новому Земельному кодексу) является договор аренды, закрепляющий обязательства сторон. Чтобы избежать каких-либо претензий со стороны контролирующих органов, владельцу автостоянки необходимо правильно оформить документы.

С чего начать? Во-первых, пишется заявление в органы местного самоуправления, где необходимо указать место, площадь арендуемого участка, вид аренды, право, срок аренды. После чего начинается установленная процедура, в частности, подписание акта выбора земельного участка, согласование с уполномоченными структурами (СЭС, архитектура, противопожарная охрана и т.д.).

Принятие решения уполномоченными органами и изготовление кадастровой карты от арендатора не зависит, но здесь наступает самая затратная часть. И прежде чем начинать "игру в автостояночный бизнес", не лишним будет узнать в комитете по земельным ресурсам и земельному устройству расценки на подготовку необходимых документов. Как правило, тут предприниматели допускают свою первую ошибку. Не имея на руках договора аренды, который поступает в их распоряжение после всех этих процедур, в том числе после оплаты и получения документов, они начинают работу. Размещение, ограждение участка и начало хозяйственной деятельности до получения на руки договора аренды может быть расценено как самовольное занятие земельного участка с последующим административным взысканием.

Другой момент, который необходимо помнить. Прежде чем заниматься этим видом деятельности, необходимо все просчитывать и желательно на какое-то время вперед. Особенно это касается арендной платы. По Гражданскому кодексу и сложившейся традиции она повышается раз в год. Если раньше на такую доходную часть, какой является аренда земельных участков, мало кто обращал внимание, то при сегодняшней коммерциализации каждая пядь земли - на вес золота. Кроме того, надо быть всегда готовым, к тому, что договор аренды может быть не продлен. Здесь предпринимателю ждать компенсационных выплат со стороны властей за упущенную выгоду, увы, не приходится.

Но даже при законном подходе, пройдя все круги строительства своего бизнеса, не все предприниматели следуют букве закона. По словам Евгения Форостяного, то ли по незнанию, а может быть и с умыслом, руководители предприятий шалят. По документам отмерено 1000 "квадратов", они огораживают в два раза больше. Документы на стадии подготовки, а потенциальный арендатор уже на участке развернул бурную деятельность. В борьбе с этими и другими фактами незаконной деятельности бизнесменов госинспекторы по охране и использованию земель будут действовать сообща с другими контролирующими органами.

Вообще же сложилось впечатление, что краевые власти решили постепенно прикрыть такой ненадежный сегмент рынка как автостоянки. Конечно, не без альтернативы, но с тем прицелом, чтобы создавать бизнесменам все условия для строительства стационарных многоярусных парковок и гаражей. Как сказал Евгений Форостяный, ленты капитальных гаражей на владивостокских сопках, грязные и необорудованные автостоянки не красят внешний вид города. Будущее - за "ярусом" и подземными гаражами. Кстати, в скором времени первая такая ярусная парковка появится в самом центре Владивостока, на ул.Мордовцева.