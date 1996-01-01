"Черная метка" для Гондураса

Ассоциация российских судовладельцев определила список государств, притесняющих моряков.

Как сообщил председатель Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков (РПМ) Николай СУХАНОВ, в 2004 г. такие "метки" имеют Албания, Боливия, Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Гондурас, Мадагаскар, Монголия, Сан-Томе и Принсипи, Суринам и Сирия. А вот Белиз, под чьим флагом работает довольно много судов с российскими экипажами, улучшил свои показатели и был вычеркнут из этого списка.

Монголия, внезапно ставшая в последние годы судоходной страной, сразу же вошла в этот позорный список самых худших судоходных государств.