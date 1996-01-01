Флот ПМП ударно поработал

Приморское морское пароходство (ПМП) в 2004 г. увеличило перевозку наливных грузов в сравнении с 2003 г. на 27%, до 13 млн 725 тыс. тонн.

Суда балансового флота ПМП в 2004 г. доставили потребителям 2 млн 439 тыс. тонн, что на 3,9% больше, чем в 2003 году. В каботаже перевезено 449 тыс. тонн, на экспорт отправлено 949 тыс. тонн, между иностранными портами доставлено 1 млн 042 тыс. тонн грузов.

Танкеры оффшорного флота ПМП транспортировали в 2004 г. 11 млн 286 тыс. тонн грузов, в основном между иностранными портами. 14% от общего объема корпоративных перевозок приходится на танкер-стотысячник "Приморье", доставивший в 2004 г. 1 млн 969 тыс. тонн.

Крупнотоннажные танкеры "Губернатор Фархутдинов" и "Остров Сахалин" дедвейтом по 108 тыс. тонн, введенные в эксплуатацию, соответственно, в мае и сентябре прошлого года, перевезли в 2004 г. более 2 млн тонн грузов.

В 2004 г. танкеры Приморского морского пароходства транспортировали 2 млн 072 тыс. тонн сахалинской нефти, что на 47% больше, чем в 2003 г.

Танкер "Приморье" вывез с нефтедобывающего терминала "Витязь" 1 млн 174 тыс. тонн сырой нефти.