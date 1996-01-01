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Флот ПМП ударно поработал
Приморское морское пароходство (ПМП) в 2004 г. увеличило перевозку наливных грузов в сравнении с 2003 г. на 27%, до 13 млн 725 тыс. тонн.
Суда балансового флота ПМП в 2004 г. доставили потребителям 2 млн 439 тыс. тонн, что на 3,9% больше, чем в 2003 году. В каботаже перевезено 449 тыс. тонн, на экспорт отправлено 949 тыс. тонн, между иностранными портами доставлено 1 млн 042 тыс. тонн грузов.
Танкеры оффшорного флота ПМП транспортировали в 2004 г. 11 млн 286 тыс. тонн грузов, в основном между иностранными портами. 14% от общего объема корпоративных перевозок приходится на танкер-стотысячник "Приморье", доставивший в 2004 г. 1 млн 969 тыс. тонн.
Крупнотоннажные танкеры "Губернатор Фархутдинов" и "Остров Сахалин" дедвейтом по 108 тыс. тонн, введенные в эксплуатацию, соответственно, в мае и сентябре прошлого года, перевезли в 2004 г. более 2 млн тонн грузов.
В 2004 г. танкеры Приморского морского пароходства транспортировали 2 млн 072 тыс. тонн сахалинской нефти, что на 47% больше, чем в 2003 г.
Танкер "Приморье" вывез с нефтедобывающего терминала "Витязь" 1 млн 174 тыс. тонн сырой нефти.
ДосьеФлот ПМП состоит из 40 танкеров общим дедвейтом около 940 тыс. тонн. Подписаны контракты на строительство двух судов класса "Суэцмакс" дедвейтом по 166 тыс. тонн. В 2005 г. планируется ввести в состав флота 3 танкера класса "Афрамакс", которые будут строиться на южнокорейской верфи.
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