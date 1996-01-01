Деньги давали под честное слово

Запрет на промысел камчатского краба заставляет задумываться рыбаков о бесперспективности этого бизнеса. Чем тогда займутся компании, традиционно ориентированные на добычу морского деликатеса, "ЗР" рассказал генеральный директор ОАО "Дальрыба" Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ.

- Вячеслав Юрьевич, для большинства название "Дальрыба" все еще ассоциируется с мощной организацией, объединяющей практически все рыбацкие компании на Дальнем Востоке. Что осталось от рыбного монстра сегодня?

- Для того чтобы понять, что стоит за брендом "Дальрыба", нужно немного углубиться в историю. Созданное в 60-х объединение замыкало на себе всех рыбаков региона. В его состав входили "Приморрыбпром", "Сахалинрыбпром", "Магаданрыбпром", "Хабаровскрыбпром" и "Камчатрыбпром". В середине 80-х предприятия, входящие в "Дальрыбу", добывали более 5 млн тонн рыбы и морепродуктов. Для сравнения, в 2004 г. суммарная добыча морских биоресурсов в России едва превысила 2 млн тонн. В то же время советская структура не имела собственной производственной базы. Не было ни своих судов, ни цехов по производству промыслового оборудования, ни морозильных складов.

По большому счету, "Дальрыба" в свое время была отраслевым "министерством" на Дальнем Востоке. Здесь вели мониторинг всей отрасли региона. Руководителям предприятий для решения каких-либо вопросов не нужно было летать в Москву, все вопросы решались на месте. Все изменилось в 1992 г. Во времена приватизации предприятия, входящие в объединение, стали спешно менять форму собственности. Причем в отличие от нас у них было что приватизировать. Был флот, офисы, производственные помещения. У "Дальрыбы" же не было ничего, кроме здания на Светланской и команды профессионалов.

- И что предприняли профессионалы?

- С этого момента начинается новая история "Дальрыбы". Вначале ее руководители пытались продолжать работу по инерции. Но вскоре стало ясно, что организационно-контролирующая роль "Дальрыбы" новым владельцам предприятий не нужна. Им вообще в те годы никакой порядок был не нужен. И уж тем более платить за это деньги компании не желали. Поэтому было решено создать акционерное общество "Дальрыба" и начать производственную деятельность. Встал вопрос, где взять деньги на приобретение флота? Обратились в банки, но условия кредитования оказались неподъемными - от 100 до 140% годовых. И тут не обошлось без доли везения - проектом заинтересовались иностранцы. Когда стало известно, что руководство новой компании планирует основную деятельность сконцентрировать на добыче краба и креветки, проблема с поиском инвестиций сразу отпала. Основную часть денег нам тут же предоставила японская сторона.

- Получается, они и стали владельцами компании?

- Нет. Иностранцы всегда выступали только в качестве инвесторов, акционерами же "Дальрыбы" стали члены бывшей команды управленцев и трудовой коллектив. Вначале было около 500 акционеров. Потом кто-то продал свои акции юридическим лицам, кто-то продолжает ими владеть. На сегодняшний день мы имеем 123 акционера. Конечно, менеджмент компании старается замкнуть на себе большую часть акций, но есть организации, которые имеют по одной акции и на наши предложения об их выкупе отвечают отказом.

- Получается, весь интерес иностранцев заключался в том, чтобы вложить в "Дальрыбу" деньги и скупать потом дешевый краб?

- Японцев крабовый бизнес интересовал всегда. Они работали с предприятиями в советское время и отказываться от нашего краба не собирались. Этот продукт на их рынке всегда востребован, и естественно, что они искали надежных партнеров в "новой" России. Причем нам деньги они давали практически под "честное слово" и профессиональные навыки бывших руководителей "Дальрыбы". Повторюсь, никакого имущества в залог мы предложить не могли. К работе приступили сразу же после первых финансовых влияний. Вначале купили один СТРМ, переоборудовали его под краболов, отправили на промысел в море. Добытого краба отправляли в Японию, часть выручки от его продажи уходила на погашение кредитов, часть - на покупку других судов.

- Кстати, сколько судов сегодня насчитывается в вашей компании?

- 3 краболова и 4 креветколова. Есть у нас и 2 небольших транспортных рефрижератора. Изначально ставка делалась на то, чтобы флот был как можно моложе. Если первый купленный нами траулер был 1981 г. постройки, то последние суда -93-94 гг. Среди местных рыбодобывающих компаний у нас самый молодой флот.

- Почему именно краб и креветка стали основным объектом добычи компании?

- От развалившейся "Дальрыбы" у нас остались хорошие экономисты. Они просчитали, что, работая именно на добыче этих объектов, компания получит максимальную прибыль. Под них давались деньги и покупался флот. Причем крабовый бизнес был самым предпочтительным. Первый год работы нашего краболова "Тимошевск" это как нельзя лучше подтвердил. Прибыль была ощутимая, поэтому решили и дальше развивать добычу краба. А вот переход к креветке был несколько незапланированным. Изначально суда были куплены под минтай, но, отработав одну путину, поняли - СРТМ и СТР не слишком подходят для ловли минтая. Они значительно уступали в рентабельности крупнотоннажным траулерам, поэтому и перевели их на промысел креветки. Но купить суда - это не главное, успех зависит от того, насколько правильно их переоборудуешь и отработаешь технологию лова. Мы стали первыми, кто в 1997 г. стал работать на креветке. На тот момент перевод трех судов на креветку был довольно рискованным шагом. Наши специалисты практически ничего не знали об этом объекте. Ни где ловится, ни как он востребован на рынке. Очень пригодился норвежский опыт. Их капитаны выходили в рейсы на наших судах, и там, в процессе промысла, обучали экипажи.

- Краб и креветка - самые валютоемкие объекты для рыбаков. Но отнюдь не все компании имеют доступ к этому пирогу. Как вам удалось оказаться в их числе?

- Добычей краба занималась не только наша компания. Промышленные крабовые квоты имели многие фирмы. Наша компания до 2000 г. получала их на общих основаниях. Все изменилось после введения аукционов, рентабельность крабового бизнеса резко стала снижаться. Крабовые лоты продавались по таким ценам, по каким фирма поставляла готовую продукцию на рынки АТР. К примеру, едет наш представитель на аукцион в Москву, ему экономисты посчитали, что лот на кг опилио можно купить по $ 3. Но сразу после начала торгов цена поднимается в два раза. Получается, что при покупке квот мы заранее знали, что будем работать себе в убыток. Ежегодно тратили на приобретение $ 4 млн. Пришлось опять брать кредиты, влезать в долги, но по-другому было нельзя. Купил квоту - работаешь в убыток, но хоть флот задействован. Неработающий флот для компании - это медленная, но верная смерть. Скажу честно, что если бы аукционы продержались еще год, то компания, скорее, всего не выжила бы.

- А как дела сегодня?

- За "Дальрыбой" закреплены квоты на вылов около 800 тонн краба, 800 тонн креветки, 9 тыс. тонн минтая. В том году за эти объемы заплатили $ 2,9 млн одних только сборов за пользование биоресурсами. С учетом того, что цена на топливо постоянно растет, рентабельность промысла постоянно падает. Существует и проблема браконьерства. Цена на краба на рынках Японии резко упала. По данным наших японских партнеров, ежегодно в порты Японии заходят сотни судов с нелегально добытым крабом. Естественно, цена на их продукцию гораздо ниже, чем у нас. В связи с этим крабовый бизнес для нас становится все менее рентабельным. В 2004 г. мы все экономические прогнозы делали из того, что цена на краба будет не менее $ 11 за кг. Конец года дал нам просто катастрофические цифры - средняя цена $ 5-6 за кг. Мы потеряли на этом около одного $ 1 млн. Есть у нас еще одна неприятность: в 2005 г. в Камчатско-Курильской подзоне запрещен промысел камчатского краба. Это довольно сильный удар по всем фирмам-крабовикам. По креветке пока таких сложностей нет. Несмотря на то что в прошлом году компания недобрала около 200 тонн, мы показали лучший результат на Дальнем Востоке, обогнав даже компании, у которых квота на нее больше нашей.

- Что планируете на ближайшую перспективу?

- Крабовый бизнес после запрета промысла камчатского краба видится как бесперспективный. Слишком много рисков, которые нельзя предсказать. Более рентабельной видится развивать добычу креветки. Для того, чтобы минимизировать свои потери, прорабатываем варианты с покупкой нового судна. Скорее всего, уже летом купим один современный траулер, который будет способен один выбрать все лимиты по ней. Выставлять несколько судов на этот объект, нам уже экономически невыгодно. Если этот шаг будет сделан, то часть флота пойдет на продажу.

Рассматриваем возможность, начать работать на донно-пищевых объектах. Хотя у нас нет выделенных на эти биоресурсы лимитов. Поэтому, если примем такое решение, придется покупать фирму с этими лимитами, или слиться с другой компанией, имеющей квоты.

В отношениях с зарубежными партнерами - относительная стабильность. Японский партнер в лице компании LAPRO NIPOROS MAROMA нас полностью устраивает. Наблюдается спад на корейском направлении. В структуре компании есть фирма "Дальрыба-Корея". Основная ее функция - агентское обслуживание российских судов, заходящих в Южную Корею. Но так как сейчас судовладельцы предпочитают ремонтировать суда в Китае или у нас в России, прибыли она не приносит. Скорее всего, будем ее закрывать или переносить в Китай. Недавно купили рыбокомбинат "Путятин". 100% акций этого предприятия принадлежит "Дальрыбе". Предприятие досталось в руинах, сейчас его реанимировали и оно начинает работать.

К середине года решим вопрос с покупкой крупнотоннажного траулера для промысла минтая. Посмотрели два судна, но они нас не очень устраивают, поэтому продолжим поиск.