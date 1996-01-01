Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Авиакомпания "Восток" осталась непроданной
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Аукцион по продаже 33 967 обыкновенных именных акций (51% от уставного капитала) ОАО "Авиационная компания "Восток" (Хабаровск) не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщили "ЗР" в Дальневосточном межрегиональном отделении РФФИ, выступавшем продавцом пакета.
Контрольный пакет предприятия, специализирующегося на перевозке грузов и пассажиров на местных авиалиниях, предлагался за 192 млн 576 тыс. руб.
По сведениям "ЗР", заинтересованность в привлекательном активе проявляет непосредственно Хабаровский край, губернатор которого желает видеть авиакомпанию "Восток" в краевой собственности.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
Новости раздела
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- На Сахалине в ТОР "Горный воздух" завершается строительство хостела для спортивной молодежи
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- В Приморье необходимо ввести полный запрет на вырубку липы
- Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур
- 29,7 тонн золота добыто на Колыме к октябрю
- Резидент ТОР "Камчатка" модернизировал суда и запускает фабрику береговой обработки рыбы
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Хоккейный клуб "Адмирал" уверено идет ко дну
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Мэр ушел, оставив след
- Губернатора Приморья будут выбирать 16 декабря
Loading...