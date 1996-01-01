Авиакомпания "Восток" осталась непроданной

Аукцион по продаже 33 967 обыкновенных именных акций (51% от уставного капитала) ОАО "Авиационная компания "Восток" (Хабаровск) не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщили "ЗР" в Дальневосточном межрегиональном отделении РФФИ, выступавшем продавцом пакета.

Контрольный пакет предприятия, специализирующегося на перевозке грузов и пассажиров на местных авиалиниях, предлагался за 192 млн 576 тыс. руб.

По сведениям "ЗР", заинтересованность в привлекательном активе проявляет непосредственно Хабаровский край, губернатор которого желает видеть авиакомпанию "Восток" в краевой собственности.