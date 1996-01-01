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"Приморнефтепродукт" добрался до Находки
В начале января ОАО "Приморнефтепродукт", входящее в структуру ОАО НК "Альянс", открыло первую АЗС на находкинском направлении - "Северный проспект".
Станция, расположенная по дороге во Врангель, имеет две мультипродуктовые топливораздаточные колонки, что позволяет реализовывать несколько видов продукции. На сегодняшний день на АЗС можно приобрести топливо четырех видов. Это АИ-95, АИ-92, АИ-80 и зимнее дизельное топливо. Цены на АЗС довольно умеренные: 16,5 руб., 15,5 руб., 13 и 13,5 руб. соответственно. К слову, наличие на АЗС бензина марки АИ-80 является новинкой для Находки. До этого данного вида топлива на заправках в районе города не было. По словам пресс-секретаря "Приморнефтепродукта" Юрия ЕКИМЕНКО, АЗС была построена "с нуля". Чуть более года ушло на оформление проектной документации, отвод земли, подготовку конструкторских решений и собственно строительство.
На новой АЗС предусмотрена торговая зона в 30 кв. м, где возможна реализация сопутствующих товаров, фасованной продукции - масла, тосола, автохимии и т.д. Бесперебойную работу АЗС обеспечивает расположенный неподалеку топливный склад компании.
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