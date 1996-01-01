Россия сжимает стальной кулак

Прошлый год и, по всей видимости, следующий будут самыми благоприятными в истории молодой российской частной металлургии. Благоприятная ценовая конъюнктура на металлы, несколько подпорченная ростом цен на сырье - уголь и руду, позволит заработать отечественным стальным компаниям огромные деньги.

По словам аналитиков, некоторые из них - НЛМК и "Северсталь" - уже имеют "на руках" по $ 1,5-2 млрд, а с учетом возможности внешних заимствований - значительно больше. Имеющиеся финансовые возможности и грандиозные планы, по словам экспертов, указывают на то, что в ближайшее время стоит ожидать череды сделок по поглощению российскими компаниями зарубежных активов, как сырьевой направленности, так и в сфере высокого передела. В самих компаниях этого не отрицают и надеются использовать существующее "окно возможностей", с тем чтобы превратиться из национальных игроков в глобальные компании.

2004 г. ознаменовался фактически полной консолидацией сталелитейной отрасли в России. В стране вместо 9 крупных комбинатов, доставшихся России от СССР, появилась "шестерка" национальных игроков, более или менее самостоятельных и почти сопоставимых по размерам: "ЕвразХолдинг", ММК, "Северсталь", НЛМК, группа "Мечел" и вскочивший на подножку уходящего поезда, но еще окончательно не оформившийся союз Алишера УСМАНОВА и Бориса ИВАНИШВИЛИ. В этом же 2004 г. почти все упомянутые группы активно скупали сырьевые активы - угольные и рудные, а также выстраивали собственную логистику. НЛМК купил два порта и Стойленский ГОК, "ЕвразХолдинг" приобрел два ГОКа на Урале и активно вкладывался в рудный greenfield в Сибири. Стальная группа "Мечел" и ММК боролись за угольные месторождения Кузбасса.

Александр ПУХАЕВ, аналитик ОФГ, считает, что первичной причиной вертикальной интеграции в секторе стало недоверие металлургов друг к другу. "Мне думается, что "святость" контракта в российской экономике еще не достигла того уровня, чтобы контрагенты могли полностью доверять друг другу, поэтому они пытаются консолидировать вокруг себя все активы, с которыми имеют дело, - руду, уголь, транспорт, - заявил он. - Рост цен на сырье, на мой взгляд, послужил катализатором и ускорил процесс раздела".

Вадим МАХОВ, замгендиректора "Северсталь-групп", полагает, что главное в интеграции "вниз" - все-таки контроль над издержками и стремление застраховаться от возможной смены конъюнктуры рынка. "Инвестиции в обеспечение сырьевой безопасности были оправданны, что подтверждает нынешний скачок мировых цен на руду и коксующийся уголь", - заявил он.

По словам аналитиков, все шесть основных игроков стального рынка жизнеспособны. Ирина ЛОЖКИНА из ИК "Проспект" наиболее "защищенным" считает "ЕвразХолдинг", несколько сомневаясь в перспективах ММК (менеджмент еще не раскрыл стратегию развития предприятия). По ее словам, интересный альянс может сложиться и после формирования единой компании на базе активов Усманова-Иванишвили. "Этот альянс будет контролировать почти половину производства руды в России, что может подтолкнуть к вхождению в него перерабатывающие компании, испытывающие дефицит сырья", - считает Ирина Ложкина. Ей вторит Дмитрий ПАРФЕНОВ, руководитель аналитического центра "Национальная металлургия", который считает, что в ближайшие годы стоит ожидать продолжения консолидации внутри страны, появления новых альянсов.

Но Александр Пухаев смотрит на внутрироссийскую консолидацию скептически. "Все основные "хозяева" индустрии очень амбициозны, поэтому в ближайшие годы продолжения российской консолидации, наверное, ждать не приходится". Между тем если кто-то из ведущей "шестерки" захочет объединиться, то это, несомненно, и конкурентов подхлестнет к образованию союзов, и в результате цепной реакции из "шестерки" очень быстро может получиться "тройка".

Вадим Махов видит перспективы роста размеров российских металлургических компаний в зарубежной экспансии. "Свободных и привлекательных активов, как сталеплавильных, так и железорудных на внутрироссийском рынке практически не осталось, и одним из немногих направлений развития для российских компаний являются консолидации глобальные", -полагает замгендиректора "Северсталь-групп". По его словам, будущей стального сектора сейчас определяет две тенденции: глобальная консолидация с сокращением амплитуды цен и снижением издержек, а также перемещение металлургического производства в регионы с низкой себестоимостью. "Времени у нас немного: окно возможностей открыто, но уже через несколько лет оно может закрыться, - полагает г-н Махов. - Либо мы построим крупную глобальную компанию, которая будет иметь вес и влияние в отрасли, либо будут консолидировать нас".

Конкуренты "Северстали" также считают, что продолжится консолидация на глобальном уровне. "Основа нынешней стратегии "Северстали" - покупка недорогих проблемных активов - имеет свои ограничения, - заявил представитель компании "Газметаллпроект", управляющей Лебединским ГОКом и ОЭМК. - Во-первых, интересных активов немного, а, во-вторых, ей приходится сталкиваться с первопроходцем такой экспансии - Лакшми МИТТАЛОМ, который за 20 лет подобным образом создал крупнейшую металлургическую империю". По его словам, для достижения своей цели - производство 100 млн тонн стали в год - "Северстали" не избежать слияний с другими металлургическими компаниями. Кроме того, он полагает, что консолидация будет проявляться в расширении взаимодействия российских металлургических компаний с предприятиями стран СНГ и Восточной Европы. "Одним из первых на такой шаг может пойти ММК, - заявил сотрудник "Газметаллпроекта". - После приватизационного аукциона Магнитка, вероятно, вплотную займется проектом строительства завода по производству металлизированных брикетов совместно с Соколовско-Сорбайским ГОКом в Казахстане".

Дмитрий Парфенов называет среди привлекательных предприятия на севере Китая и в Индии, в Прибалтике и в Восточной Европе.