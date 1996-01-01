Спецрежимы в новом свете

Предновогоднее творчество законодателей коснулось и двух глав по спецрежимам: главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" НК РФ и главы 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" НК РФ. Законы, вносящие в них изменения, вступают в силу 31 января 2005 г.

Несмотря на все ожидания, изменений не так много, как хотелось бы. Большинство спорных моментов правительство оставило без внимания. Но некоторые все же решены.

Три поправки для "упрощенки"...

В главу Налогового кодекса по "упрощенке" внесено три изменения. Все они касаются статьи 346.13 НК РФ, которая регулирует порядок и условия начала и прекращения применения этого спецрежима.

Первое изменение. Начнем с самого важного, которое внесено в пункт 4 статьи 346.13 НК РФ. Напомним, что в этом пункте установлены критерии, после нарушения которых необходимо вернуться на общий режим налогообложения. Сразу скажем, что изменения не в пользу налогоплательщиков.

До внесения изменений организации и предприниматели должны были вернуться на общий режим налогообложения только в двух случаях. Во-первых, если по итогам налогового (отчетного) периода доход превысит 15 млн руб. Во-вторых, если остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов перевалит за 100 тыс. руб. Больше кодекс никаких ограничений не устанавливал.

Правда, налоговые органы считали, что вернуться на обычную систему нужно и в случае несоблюдения ограничений в применении "упрощенки", которые перечислены в статье 346.12 НК РФ. А именно когда доля участия других организаций в уставном капитале составляет более 25 процентов (подп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ) и когда среднесписочная численность превысит 100 человек (подп. 15 п. 3 ст. 346.13 НК РФ).

Теперь же такая позиция закреплена в Налоговом кодексе -после вступления изменений в силу перейти на общую систему нужно будет и при нарушении ограничений, установленных подпунктами 14 и 15 пункта 3 статьи 346.12 НК РФ.

Второе изменение напрямую связано с правками, внесенными в пункт 4 статьи 346.13 НК РФ. Оно касается пункта 5 этой же статьи. Теперь налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о переходе на общую систему налогообложения и в том случае, когда нарушены условия, указанные в подпунктах 14 и 15 пункта 3 статьи 346.12 НК РФ.

Третье изменение внесено в пункт 2 статьи 346.13 НК РФ. В первоначальном варианте эта норма кодекса разрешала применять "упрощенку" вновь созданным организациям и зарегистрированным предпринимателям в текущем календарном году с момента их создания. Из-за фразы "в текущем календарном году" создавалось впечатление, что по окончании года такие организации и предприниматели должны перейти на обычную систему. Но это не так.

Теперь эта фраза исключена и тем самым разночтение устранено.

...и единственное для "вмененки"

В отличие от упрощенной системы налогообложения в главу по "вмененке" внесено всего лишь одно изменение.

Законодатели дополнили понятие площади торгового зала (зала обслуживания посетителей), данное в статье 346.27 НК РФ. Теперь площадь торгового зала определяется как площадь всех помещений и открытых площадок, используемых для торговли или организации общественного питания, за исключением подсобных, административно-бытовых помещений, а также помещений для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже, в которых не производится обслуживание посетителей.

В предыдущей редакции главы 26.3 Налогового кодекса площадь торгового зала рассчитывалась без каких-либо исключений, что неизбежно приводило к спорам с налоговыми органами. С этого года разногласий не будет.