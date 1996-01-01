"Битвы" за налоги

Постоянно меняющееся налоговое законодательство у различных групп налогоплательшиков вызывает весьма противоречивые мнения. Одни сетуют на то, что столь стремительное реформирование налоговой системы приводит к тому, что многие просто не могут отследить всевозможные изменения нормативных требований, что приводит порой к неизбежным ошибкам в расчетах. Другие говорят, что проходящие изменения имеют положительную тенденцию и являются отражением существующих рыночных отношений в экономике страны.

Приморье в этом плане не исключение, в течение всего прошлого года предполагаемые налоговые изменения не раз выносились на суд широкой общественности. Попытаемся вспомнить наиболее важные налоговые изменения года минувшего, чтобы знать, что готовит нам год наступивший.

Одним из важных событий стала передача налоговым инспекциям по месту жительства функций по регистрации предпринимателей. И если раньше реестр вели муниципальные образования, то теперь Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) ведет налоговая. Однако предприниматели перерегистрироваться пока не спешат. Специалисты налоговой инспекции говорят, что такая "нерасторопность" может привести к проблемам во взаимоотношениях с налоговыми органами. Они могут привлекаться к административной (в соответствии с частью 1 ст.14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях) или даже к уголовной ответственности (по ст. 171 Уголовного кодекса РФ).

Несмотря на серьезные санкции, потенциальных кандидатов на такие "неприятности" достаточно много, ведь за 11 месяцев прошлого года в регистрирующие (налоговые) органы Приморского края предоставили сведения для внесения в ЕГРИП всего 20 186 индивидуальных предпринимателей, или 31% от общего количества бизнесменов данной категории, зарегистрированных до 1 января 2004 г.

Пестрая лента

Маленькая революция свершилась в области применения контрольно-кассовой техники. С 1 октября 2004 г. налоговыми органами Приморья принимаются к регистрации только контрольно-кассовые аппараты, оснащенные электронной контрольной лентой защищенной (ЭКЛЗ). Вся техника, не имеющая ЭКЛЗ, выведена из Государственного реестра. На сегодняшний день чуть более 50 моделей соответствуют требуемому стандарту.

Перечень техники установлен Государственной межведомственной экспертной комиссией по контрольно-кассовым машинам для нескольких сфер деятельности, где необходимо применение касс: торговля, сфера услуг (в том числе услуги такси), гостиничный бизнес и общепит. Отдельной строкой выделена торговля нефтепродуктами и газовым топливом.

Итак, электронная контрольная лента защищенная является эквивалентом фискальной памяти. Такая лента не заменяет память аппарата, а является так называемым дополнительным блоком. Его невозможно вскрыть и произвести несанкционированные манипуляции, к которым нередко прибегают предприниматели с целью скрыть реальную выручку.

Алкоголь всегда в цене

Федеральным законом от 28.07.2004 г. № 86-ФЗ внесены изменения в главу 22 части второй Налогового кодекса РФ.

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе Управления ФНС по Приморскому краю, с 01.01.2005 г. вновь повышаются налоговые ставки на алкогольную продукцию. Так, ставки на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до и свыше 9% (кроме вин) увеличатся на 8%, ставки на вина (кроме натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных и шипучих) в пересчете на чистый алкоголь повысятся с 52 до 95 руб., т.е. более чем на 80%. Для всех натуральных вин (опять же за исключением шампанских, игристых, газированных и шипучих) установлена единая ставка акциза в размере 2 руб. 20 коп. На вина шампанские, игристые, газированные, шипучие налоговые ставки остались прежними.

В то же время при реализации налогоплательщиками -производителями алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта до 9% включительно, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, налогообложение осуществляется по налоговым ставкам, указанным в пункте 1 статьи 193 Налогового кодекса в размере 100%, поэтому делить акциз между производителями и акцизными складами не придется.

"Физиков" затронуло

С 1 января 2005 г. вступили в силу поправки в главу 23 "Налог на доходы физических лиц" части второй Налогового кодекса РФ.

Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 95-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах" в статью 224 Кодекса внесена поправка, в соответствии с которой с 1 января изменяется налоговая ставка по доходам в виде дивидендов. Доходы налогоплательщика от долевого участия в деятельности организаций, полученные в виде дивидендов, будут облагаться налогом по ставке 9% (сейчас такие доходы облагаются по ставке 6%). Таким образом, при выплате в 2005 г. дивидендов за прошлые годы такие доходы будут облагаться по ставке 9%.

Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 112-ФЗ "О внесении изменений в статьи 220 и 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Закон №112-ФЗ) внесены изменения в порядок предоставления физическим лицам -налоговым резидентам Российской Федерации имущественных налоговых вычетов.

Спорные налоги

"Отличился" в 2004 г. единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Отдавая право регионам самостоятельно устанавливать ставки базовой доходности корректирующего коэффициента К2, федеральный центр, наверное, не предполагал, что в Приморском крае это выльется в настоящий конфликт между предпринимательским сообществом и местными депутатами. Почти два месяца длилось обсуждение ставок. Предприниматели говорили о налоговом "гнете", депутаты бюджетного комитета по налогам - о необоснованных "воплях". Однако обе стороны все-таки сумели договориться, и компромисс был найден.

А вот игорный бизнес договориться с законодателями пока не смог. Сумма в 25 тыс. руб., которую в настоящий момент платят владельцы местных казино, пока остается, но власть не устраивает. Часть депутатов вкупе с краевым финансовым управлением считает, что здесь возможно максимальное увеличение до 125 тыс. руб. Консультации между законодателями и представителями игорного бизнеса идут с сентября прошлого года, и с окончательными итогами года, похоже, обострятся.

В то же время по словам заместителя начальника отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Приморскому краю Ольги КУЗЬМИНСКОЙ, в 2005 г. местный бюджет получит значительную подпитку от владельцев игорных заведений. "В этом году предприниматели, имеющие игорные объекты налогообложения, будут перечислять платежи не по месту их регистрации, а по месту их установки. Таким образом, ожидается увеличение собранных сумм с данного вида бизнеса. Ведь не секрет, что большинство игровых объектов регистрируется в других регионах, где налоговые ставки значительно ниже", - утверждает Ольга Кузьминская.

Одно освобождается, другое облагается

В соответствии с Федеральным законом РФ от 20.08.2004 г. № 109-ФЗ "О внесении изменений в статьи 146 и 149 части второй налогового кодекса РФ" с 1 января 2005 г. освобождаются от Налогообложения следующие операции:

- реализация земельных участков (долей в них);

- реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них;

- передача доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме при реализации квартир.

С 1 января 2005 г. в соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2001 г. № 179-ФЗ облагаются НДС по ставке 18% следующие виды услуг: услуги по экспедированию и доставке периодических печатных изданий и книжной продукции, редакционные и издательские услуги, связанные с производством печатных изданий и книжной продукции, услуги по размещению рекламы и информационных сообщений в периодических изданиях, услуги по оформлению и исполнению договора подписки на периодические издания, в том числе услуги по их доставке.