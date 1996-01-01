С металлоломом будут работать по-новому

ООО "Вся Русская Сталь" вводит новые формы работы с производителями металлопроката.

На Дальнем Востоке будет введена централизованная система сбора лома черных металлов. Как сообщили в руководстве НЛМК-ДВ, на сегодняшний день в стадии обсуждения находится вопрос о реализации совместного проекта, участие в котором примет лидирующая металлоторговая компания ООО "Вся Русская Сталь" и ОАО "Амурметалл", крупнейшее предприятие региона, специализирующееся на переработке лома и производстве плоского проката и стальной балки. В рамках проекта металлотрейдерами будет осуществляться систематизированный сбор металлолома и его доставка на предприятие для дальнейшей переработки. В свою очередь ООО "Вся Русская Сталь" получит льготные условия приобретения конечного продукта предприятия, а ОАО "Амурметалл" избежит проблемы недостатка сырья. Таким образом, металлорынок Приморья сможет предотвращать возникновение кризисных ситуаций, связанных с нехваткой сырья на заводах-производителях.

На сегодняшний день незаконный сбор металлолома наносит урон не только объектам коммунального хозяйства края и частной собственности, но и угрожает целостности исторического фонда края, регулярно подвергающегося варварским нападкам охотников за металлом. К тому же реализация проекта принесет неоспоримую выгоду и конечным потребителям металлопродукции, которые получат дополнительные гарантии стабильности обеспечения поставок согласно условиям договоров и смогут приобрести ряд ценовых преимуществ, обусловленных снижением стоимости продукции для трейдеров.