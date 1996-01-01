Вагонный затор

Начало 2005 г. ознаменовалось традиционными заторами на железной дороге в адрес портов Приморья. Железнодорожники видят причину пробок в низком уровне организации работ в портах, портовики - в "стахановских" методах работы железной дороги.

"В настоящее время в силу ряда обстоятельств многие порты срывают план разгрузки вагонов, не справляются с нарастающим потоком прибывающих грузов. Таким образом, несоблюдение графика разгрузки приводит к накоплению вагонов на подъездных припортовых путях, а также к простою составов на промежуточных станциях. Эта ситуация является для российских железнодорожников практически постоянной, приводит к серьезным финансовым потерям - только в ноябре 2004 г. убытки ОАО "РЖД" от несвоевременной разгрузки вагонов в портах составили более $ 10 млн" - говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

В администрации Владивостокского морского торгового порта считают, что пробки образовываются не из-за недостатков технических возможностей портов или станций, а из-за перекоса желаний железнодорожников.

"С одной стороны, железнодорожники принимают к отправке по ж/д весь заявленный груз, а с другой стороны происходят перекосы в планировании, - говорит вице-президент ОАО "ВМТП" Александр КОНОНЕНКО. - Если порт вместе с железнодорожниками подтверждает к выгрузке, к примеру, 300 вагонов в сутки (9 тыс. вагонов в месяц), то расчет идет, прежде всего, на взаимные технические возможности. Запланированные цифры надо выдерживать. Однако в декабре сверх согласованных с железнодорожниками планов приема грузов было погружено около 1 000 вагонов, за 10 дней января - около 600 вагонов. Железные дороги Урала, Сибири перевыполняют свои планы по погрузке, а Дальневосточная дорога вместе с портовиками "кувыркается" от усилий этих "победителей".