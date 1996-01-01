Что надо знать, чтобы не стать жертвой трудового конфликта

Ушли времена, когда всем управляло государство. Сегодня - век частной собственности. И работодатели, ошибочно думая, что хозяину закон не писан, наделили себя почти неограниченными правами в отношении своих работников. Это происходит несмотря на то, что Трудовой кодекс содержит исчерпывающий перечень возможностей бесконфликтно регулировать трудовые отношения. О том, что нужно знать работнику и работодателю о трудовом конфликте, рассказывает редактор-юрист журнала "Закон" Валентина ВАСИЛЬЕВА.

Прием на работу

Работодатель имеет право отказать соискателю, но при наличии достаточных для того оснований, а именно при несоответствии его деловых и личных качеств поручаемой работе. Это может быть: отсутствие специального образования или его низкий уровень, неудовлетворительное состояние здоровья, отсутствие опыта работы.

Закрепленное Трудовым кодексом право работодателей устанавливать испытания при приеме на работу (ст. 70 ТК РФ) позволяет выбрать из числа претендентов лучшего. Продолжительность испытаний закреплена в кодексе и не может превышать 3 месяцев, а для руководителей и их заместителей -6. Если очевидно, что кандидат не подходит, то можно отказаться от его услуг и до истечения испытательного срока. Однако необходимо письменно предупредить работника об этом не позднее чем за 3 дня, указав причину решения.

Изменение условий трудового договора

Кодекс предоставляет работодателю право изменить место работы, обязанности, размер заработной платы, режим рабочего времени, то есть условия трудового договора конкретного сотрудника.

Перемещение - право работодателя без согласия сотрудника изменить его рабочее место или структурное подразделение (ст. 72 ТК РФ).

Перевод - всегда работа, которая отличается от ранее оговоренной и поэтому требует письменного согласия работника. Это может быть перевод в другую местность, если компания намерена сменить местонахождение, или на иную должность в другую организацию (ст. 72 ТК РФ).

При введении новшеств в организационные и технологические условия труда (ст. 73 ТК РФ) ни должность, ни обязанности работника не должны меняться. Такое право будет считаться законно реализованным, только если сотрудник будет предупрежден за 2 месяца до начала предполагаемых мероприятий.

Производственная необходимость (исключительный, непредвиденный случай на предприятии) дает работодателю право временно перевести сотрудника на не предусмотренную договором работу. Для этого не требуется его согласие. Это возможно, например, для предотвращения катастрофы, аварии или стихийного бедствия (ст. 74 ТК РФ). Следует иметь в виду, что закон не ограничивает количество таких переводов, но каждый раз срок должен быть не больше одного месяца.

Санкции

В процессе работы сотрудник может потерять или повредить имущество, принадлежащее организации. В этом случае работодатель имеет право требовать от него возмещения подобного ущерба (ст. 238 ТК РФ). В случае, если работник, например, получил под отчет деньги, но не израсходовал их и не вернул, можно удержать эту сумму из его заработной платы (ст. 137 ТК).

Внеплановая работа

Кодекс дает право отозвать сотрудника из ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 125 ТК). Для этого издается приказ администрации, под текстом которого работник письменно выражает свое согласие. Работодатель не имеет права считать отказ сотрудника нарушением трудовой дисциплины.

Статья 113 ТК РФ предоставляет работодателю возможность привлекать к работе сотрудников в выходные и праздничные дни, но в строго определенных случаях: для выполнения непредвиденных работ, требующих срочного выполнения; для предотвращения производственной аварии, катастрофы и устранения их последствий; для предотвращения несчастных случаев, уничтожений или порчи имущества.

Следует иметь в виду, что в этом случае работа сотрудника оплачивается в повышенном (не менее чем в двойном) размере.

Увольнение

Руководитель вправе требовать от работников выполнения должностных обязанностей. Следовательно, за их неисполнение возможно применение дисциплинарного взыскания. В соответствии со ст. 192 ТК РФ это: замечание, выговор, увольнение.

Увольнение - малоприятная процедура для сотрудника. Работодатель имеет на это полное право при определенных обстоятельствах, которые закреплены в ст. 81 ТК РФ. Они могут быть связаны с виной работника: прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд), появление на работе в нетрезвом виде или под воздействием наркотиков, совершение хищения, растраты и т.д.

Одно грубое нарушение работником своих обязанностей - и есть полное право искать на его место нового человека. Работодатель может уволить сотрудника, который неоднократно не исполняет свои трудовые обязанности без уважительных на то причин, но только если он уже имеет дисциплинарное взыскание. Кодекс содержит и другие основания для увольнения по инициативе работодателя. В любом случае, чтобы оно было законным, необходимо соблюсти все установленные для этого трудовым законодательством требования (ст. 81 ТК РФ). В противном случае руководителю грозит судебное разбирательство по факту необоснованного увольнения.