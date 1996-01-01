Российским компаниям не хватает работников

Рекрутинговое агентство "Контакт" и Ассоциация консультантов по подбору персонала (АКПП) представили исследование российского рынка рекрутмента.

По мнению экспертов, подготовивших это исследование, сегодня наиболее активно услугами специалистов по подбору персонала пользуются фармацевтические компании, фирмы, специализирующиеся на предоставлении финансовых услуг, информационных технологий и телекоммуникаций, а также медиа-компании и предприятия сферы инженерных систем и оборудования. При этом одними из перспективных направлений специалисты считают подбор персонала на госслужбу и поиск кадров среди молодых специалистов.

Как рассказал вице-президент АКПП и генеральный директор компании "Контакт" Анатолий КУПЧИН, до сих пор на рынке рекрутмента преобладали качественные исследования. Три года назад среди его участников было проведено исследование, которое, в том числе, определило число работающих компаний. В ходе нынешнего исследования изучался рынок в целом: это было исследование прямого типа, в котором приняли участие свыше 90% российских рекрутинговых агентств. Выяснилось, что всего на этом рынке работает 760 компаний, из которых значительная часть сосредоточена в регионах и столице. В частности, в регионах находится 32%, в Москве - 31%, еще 26% - в городах-миллионниках, а 11% - в Санкт-Петербурге. При этом г-н Купчин отметил, что в некоторых регионах рынок рекрутмента структурируется: например, в Москве и других крупных городах произошло серьезное сокращение участников числа компаний. А в дальнейшем этот процесс может привести к тому, что в Москве останется порядка 100 компаний, а в Санкт-Петербурге - около 40.

Подобный процесс вызван тем, что компании, обращающиеся в рекрутинговые фирмы, стараются работать с постоянными партнерами, давно находящимися на рынке. Причем, если раньше компании старались одновременно сотрудничать с тремя-пятью агентствами, то сейчас ограничиваются одним-двумя. В целом же годовой объем рынка рекрутинговых услуг исследование оценило в $ 136,4 млн., из которых львиная доля - 63% - приходится на Москву, 11% - на регионы и еще 26% - на Санкт-Петербург. Но при этом российский кадровый рынок в тридцать раз меньше американского.

"Сейчас рост отрасли составляет до 20% в год, что недостаточно, - считает Анатолий Купчин. - При этом наша работа дает до 300% годовых - это неадекватный показатель, свидетельствующий о недофинансировании отрасли. Вот когда компании начнут платить за подбор годовой доход человека, тогда можно будет говорить о достижении необходимого баланса".

При этом рекрутерские компании работают далеко не на всех рынках. Например, во многих компаниях кадровый дефицит решают за счет создания собственных специальных служб. Там же, где рекрутеры работают, их услугами пользуются довольно активно. Так, фармацевтическая отрасль на 34% охвачена рекрутерами. При этом было отмечено снижение объема этого рынка в целом с $ 2 млн до 1,6 млн. В сфере инженерных систем и оборудования рекрутеры заняты на 27% (объем рынка составляет $ 3,7 млн), в рекламе и медиа-индустрии -на 34% ($ 3,9 млн). А наиболее активно их услугами пользуются в сфере информационных технологий и телекоммуникаций - здесь участие компаний по подбору персонала составляет 32%, а объем этого рынка достигает $ 5,9 млн, так же, как и в сфере финансовых услуг. Впрочем, в ряде отраслей рекрутинг в силу определенных причин почти не развит. "Спорт, шоу-бизнес - в таких сферах рекрутинг почти не развит, - сказал Анатолий Купчин. - Кроме того, мало фирм, профессионально ориентированных, которые стремятся к монопрофильности. Но именно такие компании будут весьма востребованы на рынке".

По мнению экспертов, довольно перспективным им видится рынок госслужащих. По словам Исполнительного директора АКПП Валерия ОСЬКИНА, недавно Ассоциация договорилась о сотрудничестве с МЭРТ, в рамках которого будут разработаны механизмы кадровой помощи госструктурам. Сейчас в этой сфере наблюдается ситуация, в которой несколько лет назад находился отечественный бизнес: сначала компании старались подбирать сотрудников среди знакомых и лишь затем обратились к профессионалам. Правда, куда более остро проблема трудоустройства стоит не для "готовых" специалистов, а для недавних выпускников вузов.

"Клиенты рекрутинговых агентств хотят работать с людьми, имеющими профессиональный опыт", - констатирует президент АКПП Михаил БОГДАНОВ. А, по мнению г-на Купчина, ежегодно только в Москве появляется около 3,5 тыс. выпускников вузов, востребованных бизнесом, то есть тех, кто сможет эффективно работать в компаниях. "Это те, кто начал работать на третьем курсе и к окончанию вуза достиг базовой зарплаты в $ 600-700, - рассказал он. - В регионах таких молодых специалистов не меньше. Но этого количества не хватает для бизнеса".

Кроме того, в дальнейшем ассоциация планирует проводить специальные курсы в институтах, которые будут способствовать подготовке к работе студентов, а также их адаптации в компании. Например, в прошлом году был запущен пилотный проект с МГИМО по подготовке студентов к работе. "В тех странах, где адаптация выпускников развита, ниже безработица и лучше осуществляется поиск кадров", - считает Анатолий Купчин.