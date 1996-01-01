Зарвавшихся коммерсантов осадят

Во Владивостоке предприятия торговли и сферы услуг, необоснованно поднявшие цены на товары и услуги, будут подвергнуты проверке.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, инициирован ряд проверок предприятий торговли и бытового обслуживания, которые под предлогом увеличения арендной платы на муниципальную собственность заявили о резком повышении стоимости своих товаров и услуг.

По результатам ревизий уже выявлено несколько случаев, когда цены на продукты питания повышались в торговых точках, не имеющих к аренде муниципальной собственности никакого отношения.

Администрация города расценивает такое повышение цен как необоснованное.