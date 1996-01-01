"Амур-порт" повторно идет на продажу

Дальневосточное межрегиональное отделение РФФИ 11 февраля проведет открытый аукцион по продаже 25,5% акций ОАО "Амур-порт" (Хабаровский край), сообщили "ЗР" в фонде.

На аукцион выставлены 71 640 обыкновенных акций. Начальная цена - 3 млн 700 тыс. руб. Заявки на участие в аукционе принимаются с 31 декабря по 9 февраля.

"Мы (ДВМРО РФФИ) уже пытались 1 февраля 2002 г. продать госпакет "Амур-порта" по начальной цене в 16 млн руб., но из-за отсутствия заявок аукцион был признан несостоявшимся. На повторный аукцион заявок пока тоже нет", - сообщили "ЗР" в фонде.