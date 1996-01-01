Менеджмент качества повышает конкурентоспособность

Общепризнанно, что один из шагов улучшения российского менеджмента - внедрение системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов ИСО серии 9000. Сформулированные в них принципы и критерии качества, по сути, вобрали в себя основной опыт международного сообщества по созданию конкурентоспособного бизнеса. Нам осталось лишь внедрить эти стандарты таким образом, чтобы они эффективно работали на наших предприятиях.

Система менеджмента качества представляет собой модель менеджмента многочисленных взаимосвязанных, взаимодействующих, динамичных видов деятельности (процессов), осуществляемых предприятием. Предназначена она для постоянного улучшения деятельности по повышению конкурентоспособности предприятия на отечественном и мировом рынках.

А что в первую очередь определяет конкурентоспособность любой организации? Конечно, ее способность производить продукцию или оказывать услуги, которые не только удовлетворяют всем требованиям потребителей, но даже и превосходят их ожидания. Отсюда очевидно, что центральными для любой организации являются процессы жизненного цикла продукции или услуги. Именно за результат этих процессов, т.е. за продукцию или услугу, платит предприятию потребитель. Поэтому именно эти процессы - объект сосредоточения всех знаний, умений и навыков руководства и персонала. Именно эти процессы формируют качество продукции.

Вот почему в международных стандартах ИСО серии 9000 и сделан акцент на процессный подход к организации, главная цель которого - избавиться от разобщенности, неэффективности и внутренних конфликтов, присущих многим функциональным, иерархическим организациям. Перенос центра тяжести с функции на процесс интегрирует все действия, предпринимаемые организацией для удовлетворения конкретного потребителя или сегмента рынка. Такое объединение обеспечивает единство управления и освобождает высшее руководство от решения текущих задач, связанных с оперативным управлением процессами.

Это сулит массу преимуществ, поскольку позволяет высшему руководству сосредоточиться на ключевых стратегических направлениях развития бизнеса. Сюда прежде всего относятся постоянные усилия по совершенствованию миссии организации, ее видения, стратегического плана и бюджета. Кроме того, это позволяет совершенствовать организационную культуру и, конечно, искать и находить новые возможности в виде рынков, инноваций, конкурентных преимуществ.

Многие руководители понимают, что в основе современного менеджмента лежит менеджмент систем качества на основе стандартов ИСО серии 9000. Системы версии 2000 г. внедрены в ООО "Хлебный дом", ФГУ "Приморский ЦСМ", Приморской торгово-промышленной палате. Ранее СМК была внедрена на ОАО "Уссурийский бальзам" и в настоящее время предприятие завершает внедрение системы версии 2000 г.

Актуальность внедрения международных стандартов ИСО серии 9000 возрастает в связи с предстоящим вступлением России в ВТО. В рамках подготовки Приморского края к вступлению России в ВТО в администрации края недавно проходил 5-дневный семинар для первых руководителей и специалистов 32 предприятий и организаций. Семинар организован ФГУ "Приморский ЦСМ" и Приморским центром сертификации с участием высокопрофессиональных экспертов по СМК Академии Госстандарта России (Москва).

Многие участники семинара приступили к разработке систем менеджмента качества. Это "Уссурийский картонный комбинат", Приморский завод "Европласт", ООО "Снежинка", ОАО "Владхлеб" и ЗАО "Интрарос".

Об авторе. Анатолий РУДОМЕТОВ, заместитель директора "Приморского центра сертификации".