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Из местного сырья

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Недавно специалисты Экспертного института (ЭИ) и Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ определили лидеров роста российской промышленности на ближайшие годы. В большом отрыве от других оказались пять отраслей.

Среди них - производство стройматериалов, которое, по прогнозам экспертов, в самое ближайшее время ожидает настоящий бум. Так, за последние годы зафиксирован подъем строительства промышленных зданий, коммерческой недвижимости, объектов инфраструктуры и жилья. И этот взлет, по расчетам экспертов, благодаря стабильной экономике, крепкому рублю и росту доходов населения будет продолжаться. При этом уже сейчас активно осваивается производство современных материалов. Это полимерное сырье, легкие металлоконструкции, термопрофили, строительная керамика, архитектурное стекло и новые виды строительных смесей.

Хабаровский край не остается в стороне от модных веяний. За 10 месяцев 2004 года в сфере промышленности строительных материалов увеличен объем выпуска основных видов продукции. По сравнению с этим же периодом 2003 года выпуск столярных изделий вырос на 5%, фракционированного щебня - на 42%, теплоизоляционных материалов - на 15%. Производство сборного железобетона осталось на прежнем уровне. Объем товарной продукции промышленности строительных материалов в общем объеме промышленной продукции Хабаровского края за 10 месяцев 2004 года составил 2,44 млрд руб., или 3,4% .

Сегодня в крае в состав отрасли входит 16 подотраслей, объединяющих около 200 предприятий, из них 93 крупных и средних предприятия с общей численностью работников около 8 тысяч человек. Получило развитие малое предпринимательство. Более 120 предприятий отрасли относятся к сфере малого бизнеса. На них заняты более 3 тыс. человек.

Предприятия стройиндустрии края активизировали работу по развитию базы строительных материалов. В 2004 году ими освоено 382,4 млн рублей на модернизацию действующих мощностей, внедрение новых эффективных технологий и приобретение государственной доли собственности. За последние два года внедрены эффективные технологии в ФГУП УСС "Дальспецстрой", ОАО "Базалит ДВ", ООО "Мас", ОАО "Корфовский каменный карьер", ОАО "Железобетон-4" и "Железобетон-5".

По итогам VIII Всероссийского конкурса "На лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии" стали лауреатами и вошли в рейтинг 100 лидеров строительного комплекса России пять хабаровских компаний. Среди них заводы ЖБИ-4, "Стекловолокно", "Стройконтейнер", Хабаровский кирпичный завод № 3, "Железобетон-5".

Как сообщила начальник отдела промышленности стройматериалов и госсобственности краевого министерства строительства Лилия ШУМЕЙКО, основной целью технического перевооружения и модернизации предприятий производственной базы строительства является развитие в Хабаровском крае производства широкой номенклатуры современных высококачественных и конкурентоспособных строительных материалов, а также изделий и конструкций, систем инженерного оборудования и предметов домоустройства, обеспечивающих долговечность, архитектурную выразительность и высокую экономичность эксплуатируемых зданий и сооружений.

На расширенном заседании коллегии краевого министерства строительства, которое прошло в конце года совместно с местными производителями, была принята концепция развития базы промышленности строительных материалов и стройиндустрии на 2004 - 2010 гг. Упор сделан на меры, которые направлены на обеспечение потребностей жилищного строительства и эксплуатационных нужд в этой сфере в рамках федеральной программы "Жилище".

Для этого, отметили участники коллегии, необходимо убрать бюрократические препоны, открыть доступ к дешевым кредитам, обеспечить производственников преференциями на краевом уровне для того, чтобы они могли обновить оборудование. Также сделана ставка на привлечение инвестиций для расширения номенклатуры и организацию новых видов местных строительных материалов. По расчетам специалистов, их объем должен составить от 300 до 500 млн рублей.

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