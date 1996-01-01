3:1 в пользу мужчин

Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Это немудреная поговорка как нельзя кстати подходит к ситуации на рынке ВИП-вакансий Хабаровского края.

В последние три-четыре года в связи с приданием Хабаровску статуса столицы Дальнего Востока в Приамурье потянулись представители как российского, так и зарубежного бизнеса. В городе открываются офисы новых компаний, появились предложения для квалифицированных и динамичных менеджеров всех уровней. Соответственно, востребованными оказались и агентства по подбору персонала.

Сейчас в Хабаровске на этом рынке действуют порядка 10 кадровых агентств. Они имеют разный "вес", опыт, наработанные связи. Условно их можно поделить на три группы: гранды, уверенные середнячки и аутсайдеры, которые пробавляются остатками от довольно жирного пирога. Причем остатки эти довольно обильные, потому что время от времени образуются новые агентства и устремляются на рынок вакансий.

Опросив ряд респондентов, в разное время пытавшихся с помощью кадровых агентств найти себе работу по душе и карману, мы узнали, что к их деятельности есть довольно серьезные претензии. В частности, даже в элитарном звене, по словам наших собеседников, они чувствовали к себе не всегда уважительное отношение. "К нам подчас относились, как к товару, на который может быть спрос, а может и нет, - рассказывали нам. - Порой приходилось несколько раз напоминать о себе, доходило до того, что даже терялись резюме".

Впрочем, понять критикующих несложно. У людей, которые ищут работу, нервы напряжены, они более восприимчивы и порой придают слишком серьезное значение, в общем-то, рабочим моментам. В целом кадровые агентства Хабаровска со своими задачами справляются неплохо, обеспечивая работодателей обширной клиентской базой, а соискателей - довольно внушительным объемом достойных предложений. Проведя опрос менеджеров местных агентств по подбору персонала и кадровому консалтингу, мы составили для себя более-менее полную картину предложений на рынке ВИП-вакансий.

В последнее время в агентства поступают запросы на руководящие должности в первую очередь в области торговли: региональные представители, директора по развитию и т.д., причем как от российских, так и от зарубежных компаний. Это вполне понятно. Между крупными производителями продолжается дележка дальневосточного рынка, и от того, насколько грамотно будет работать подобранный агентством персонал, зависят темпы освоения рынка. Еще несколько лет назад большинство подобных вакансий, заполнялось за счет приморских ресурсов. То есть Владивосток был предпочтительнее Хабаровска как место расположения головного офиса. Теперь все чаще, и особенно для иностранных компаний, стартовой точкой для освоения дальневосточного рынка становится Хабаровск.

Сейчас в первую очередь требуются специалисты по продажам. Причем речь идет не только о товарах повседневного спроса. Требуются специалисты по продажам перспективных стройматериалов и строительного оборудования, тяжелой техники, строительных машин. Соответственно, претендент на подобную должность должен обладать не только опытом в создании дилерской или розничной сети, но и специальным образованием. Если это торговля тяжелой строительной техникой, то уместно будет техническое образование. Всегда помогает экономическое образование, государственное управление. Очень ценится знание иностранных языков. В первую очередь это относится к английскому. Но в последнее время в требованиях появились и предпочтение к лицам, знающим китайский язык.

Также можно отметить повышение возрастной планки к претендентам на "топовые" должности. Если еще недавно иностранные компании ставили максимальную возрастную планку в 35 лет, то теперь они готовы принимать на работу кандидатов в возрасте до 45 лет. В последнее время все больше начинают требоваться производственники: в строительстве, транспорте, горнодобыче, сфере переработки, компьютерных технологий. Требуется квалифицированный персонал на Сахалин для участия в реализации нефтегазовых проектов.

Правда, остро выявилась тревожная тенденция невостребованности женщин. Объявлений, где в требованиях значится "только мужчина", примерно в три раза больше, чем тех, в которых говорится, что требуется женщина или мужчина и женщина. Причем работодатель, как российский, так и зарубежный, делает ставку на мужчин даже в тех областях, где с успехом могли бы работать и энергичные профессионально подготовленные женщины. Кстати, в агентствах нам сообщили, что в Хабаровске уровень подготовки специалистов-женщин практически ничем не отличается от мужчин, а порой и выше. Но тенденцию пока переломить не удается.

В целом уровень соответствия соискателей вакансий требованиям, которые предъявляют компании-работодатели, менеджеры агентств оценивают как удовлетворительный. Правда, отмечают, что порой довольно трудно подыскать подходящую кандидатуру на top-вакансии (руководители местных представительств, филиалов). Работодатели предлагают хорошую зарплату, условия работы, перспективы, а уровень претендентов не дотягивает до поставленной планки. Порой приходится заполнять такие вакансии представителями из других, более продвинутых регионов.

Хотя, с другой стороны, в некоторых областях Хабаровский край в частности и Дальний Восток в целом стали кузницей кадров для других регионов страны. Например, специалисты по компьютерным сетям, программированию, веб-дизайну легко находят работу в западных областях России. Там они с удивлением обнаруживает, что по сравнению с Дальним Востоком работать можно меньше, а получать на порядок больше. В Хабаровске же более низкие зарплаты и меньше перспектив. Словом, рынок ВИП-вакансий в настоящее время подвижен, агрессивен, сулит много надежд, но может и огорчить. Многое зависит сейчас от самих людей, стремящихся получить выгодную и интересную работу. От их умения подать себя, желания учиться и переучиваться, стремления расширять свой кругозор и опыт. Но это уже - другой разговор, к которому мы вернемся позже.