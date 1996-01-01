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ДВЖД: 2005-й начали с рекорда

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Год еще только начинается, а транспортники уже рапортуют о рекорде, установленном в первые его дни.

Как сообщили редакции в пресс-службе ДВЖД, железнодорожники, портовики и моряки Дальнего Востока перевыполнили среднесуточный показатель по разгрузке составов на 864 вагон, разгрузив 4734 вагона. По словам начальника Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Виктора ПОПОВА, это абсолютный рекорд работы дороги в зимний период за последние 10 лет.

По его мнению, резкий рост отправки грузов - в среднем на 68% - обусловлен слаженной работой во всех звеньях цепи, а также оптимальной тарифной политикой, применением современных методов организации перевозок с помощью дорожного логистического центра, реконструкцией крупных узловых, сортировочных и припортовых железнодорожных станций.

Сегодня на дорогу ежесуточно поступает 52 большегрузных эшелона с углем, металлом, лесом и другими товарами, они следуют по "зеленой улице" прямо до припортовых станций назначения. Возрастает поток эшелонов из Кузбасса и с Урала. На 60% увеличилась отправка местных грузов предприятиями Дальневосточного федерального округа. При суточной норме 15 тысяч вагонов предъявляется 24,5 тысячи вагонов шахтерами Якутии и Ургала, нефтепереработчиками Комсомольска и Хабаровска, лесозаготовителями Хабаровского края и Амурской области.

В прошлом году, по словам В. Попова, Дальневосточная железная дорога досрочно выполнила годовой план по погрузке угля, леса, нефтепродуктов, металла, контейнеров и других грузов, отправив в общей сложности почти 45 млн тонн. В 2004 году объем грузооборота составил почти 111 млрд тонно-километров, прирост к уровню прошлого года, по предварительным данным, - 10%. В бюджеты всех уровней железнодорожниками перечислили почти 8 млрд рублей налогов.

В прошлом году, подчеркнул начальник дороги, поездные диспетчеры получили новое, специально построенное, 12-этажное здание Единого дорожного центра управления перевозками в Хабаровске, откуда они уже управляют работой на всем полигоне ДВОСТЖД длиной 6000 километров.

Новые тоннели, в числе которых самый протяженный - Тарманчуканский, позволили повысить скорость и безопасность движения на Транссибе, а тяжеловесные составы весом 6000 тонн начали курсировать от Хабаровска до Владивостока и Находки. Развиваются припортовые железнодорожные станции и пограничный переход с КНР Гродеково - Суйфэньхэ.

В 2005 году будет закончена реконструкция вокзала станции Хабаровск-1, начнется строительство второй очереди совмещенного автожелезнодорожного мостового перехода через реку Амур у Хабаровска. Также будет начато сооружение нового 40-километрового участка железнодорожной линии Известковая - Чегдомын взамен затапливаемого Бурейским водохранилищем.

Все эти меры предпринимаются для того, чтобы повысить эффективность работы дальневосточных железнодорожников, ускорить доставку грузов по назначению, в частности, достойно принять и намечаемый из Сибири поток цистерн с нефтепродуктами в Китай через Байкало-Амурскую магистраль, отметил В. Попов.

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