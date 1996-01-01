Грузовой затор на железной дороге

С начала года из-за несвоевременной разгрузки вагонов в портах Приморья Дальневосточная железная дорога понесла 231 млн руб. убытков. Об этом в понедельник на брифинге заявил первый заместитель начальника ДВЖД Алексей ГЛАДИЛИН. Он подчеркнул, что на тот день на дороге от Находки и Владивостока до Хабаровска в ожидании выгрузки простаивали свыше 50 составов с углем, лесом, металлом и другими грузами.

По словам Алексея Гладилина, причина затора на дальневосточном участке Транссиба - в недостаточной организации портовиками процессов планирования подачи и выгрузки, устаревшей технике и технологии.

"Например, угольный терминал в порту Восточный практически не изменился с момента постройки 30 лет назад. Производительность порта по выгрузке в этом году увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако этого недостаточно. Сейчас при нормативе суточной выгрузки угля в 650 вагонов перерабатывается 540", сообщается в пресс-релизе ДВЖД со ссылкой на А. Гладилина.

Портовики, фактически обвиненные в сложившейся ситуации, придерживаются иного мнения.

"На сети железных дорог в адрес Восточного порта находится 5 618 вагонов с углем при суточной норме в 6 300. Наличный парк припортовой станции Находка-Восточная на 56% меньше нормы - 839 вагонов с углем при запланированных 1500 вагонах. Руководство ОАО "Восточный порт" подтверждает готовность обеспечить полную выгрузку вагонов, поступающих в порт" - сообщает пресс-служба порта.

Владивостокский морской торговый порт продолжает работать в обычном плановом режиме. Однако производственные мощности транспортного предприятия позволяют сегодня перерабатывать гораздо большее количество поступающего по ДВЖД груза", сообщает пресс-служба порта.

По словам вице-президента ОАО "ВМТП" Александр КОНОНЕНКО, угрозы скопления грузов в порту нет. "Если говорить о причинах заторов, то это недостаточная техническая развитость припортовых станций и неравномерная отгрузка плановых грузов", - сказал он.