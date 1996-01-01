Сколько казна взыщет

В ушедшем году было принято более 20 налоговых законов. Часть из них уже действуют, однако основные изменения вступают в силу с началом нового года. Какие нововведения ожидают российских налогоплательщиков в наступившем году?

Грандиозные изменения произойдут в едином социальном налоге. Его максимальная ставка снижается с 35,6 до 26%. Предполагается, что это приведет к выводу зарплат из тени. Однако многие эксперты считают, что снижение ставки окажется недостаточным стимулом платить работникам официальную зарплату. И в результате прогнозируют снижение поступлений в бюджет. В будущем году, по прогнозам экспертов, потери окажутся весьма значительными. В связи со снижением ЕСН дефицит Пенсионного фонда России составит 160 млрд руб., Фонда соцстраха - 14 млрд, Фонда медицинского страхования -16 млрд руб. Предполагается, что дефицит Пенсионного фонда будет покрываться из средств Стабилизационного фонда.

Со временем расширение налоговой базы за счет выведения зарплат из тени приведет к тому, что выделение дополнительных средств из бюджета не понадобится, надеются в Минфине. Меняется и регрессивная шкала по ЕСН. Максимальная ставка - 26% - будет применяться при годовом фонде оплаты труда на одного работника в размере до 280 тыс. руб. При годовом фонде оплаты труда на одного работника в размере от 280 тыс. до 600 тыс. руб. ставка составит 72 800 руб. плюс 10% с суммы, превышающей 280 тыс., свыше 600 тыс. - 104 800 руб. плюс 2% с суммы, превышавшей 600 тыс.

Существенные изменения внесены в главу Налогового кодекса о вмененном доходе. Причем нововведения налогоплательщиков совсем не обрадуют. Базовая доходность, исходя из которой рассчитывают размер налога, увеличена в 1,5 раза. В результате должна вырасти и сумма налога. Правда, предприниматели надеются на региональные власти, которые могут ввести специальные понижающие коэффициенты.

Налог на прибыль в этом году существенно не правили, и это хорошая новость. Изменилось лишь расщепление налога между бюджетами разных уровней: в этом году 5% налога поступало в федеральную казну, 17% - в региональную и 2 - в местную. В 2005 г. деньги будут делиться иначе: 6,5 - в федеральный бюджет и 17,5 - в региональные бюджеты. В 2005 году с 6 до 9% увеличится ставка налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций, уплачиваемых с дивидендов.

А еще в 2005 г. налогов станет меньше. Из перечня налогов и сборов, действующих в России, исключены налог на операции с ценными бумагами, сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация", сборы на выдачу лицензий и право на производство алкогольной продукции. Исчезнет и налог на рекламу.

Всех налогоплательщиков - как юрлиц, так и граждан -касается новая глава Налогового кодекса "Государственная пошлина", вступающая в действие с 1 января. В ней перечислены юридически значимые действия, за которые взимается пошлина, ее размер, порядок и сроки уплаты. Главное изменение - размер ставок указан теперь в рублях, а не в кратном отношении к МРОТ, как раньше.

По НДС изменений немного, но они существенны. Появилась новая льгота. С 1 января 2005 г. операции по реализации квартир, жилых домов, другого жилья, а также земельных участков и долей в них не будут облагаться НДС. В результате, по замыслу законодателей, должна на 18% (ставка НДС) подешеветь недвижимость. Впрочем, эксперты считают этот сценарий слишком оптимистичным.

Теперь несколько слов об изменениях в налогообложении физических лиц. Снижаются налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц в отношении некоторых видов доходов. В частности, доходы налогоплательщика в виде материальной выгоды, полученной в виде экономии на процентах на пользование целевыми займами (кредитами), фактически израсходованными на новое строительство или приобретение в России жилого дома, квартиры или долей в них, будут облагаться по ставке 13%. Правда, касается это только займов, предоставленных российскими банками. Напомним, что в соответствии с порядком, действующим в этом году, материальная выгода в виде экономии на процентах при получении заемных средств облагается по ставке 35%.

Интересные новации ожидают граждан в порядке предоставления имущественных вычетов. Сейчас получить налоговый вычет на имущество налогоплательщик может, только подав заявление в налоговую инспекцию. Начиная же с 2005 г. налогоплательщик имеет право обращаться за предоставлением налогового вычета к компании, в которой работает. Добавим, что вычет на фирме можно получить после получения одобрения налоговой инспекцией.