Вычет по НДС по новым ставкам

ФНС России в письме от 09.12.2004 № 03-1-08/2458/17 разъяснила порядок получения вычета по НДС, уплаченному поставщиком за услуги, по которым с 2005 г. ставка налога увеличена с 10 до 18%. Речь идет, в частности, об услугах по экспедированию и доставке периодических печатных изданий и книжной продукции, а также об услугах по размещению рекламы.

Сумма налога, принимаемого к вычету, будет зависеть от того, какие ставки НДС предусмотрены в долгосрочном договоре на оказание услуг. Если в договоре предусмотрена ставка НДС в размере 18%, покупатели, оплатившие такие услуги в 2004 году авансом, в 2005 г. могут принять уплаченные суммы налога к вычету при соблюдении требований статей 171 и 172 НК РФ. Поставщики, исчислившие с полученных авансов НДС по расчетной ставке 18/118, принимают к вычету суммы налога после оказания услуг в 2005 г. Если покупатели оплачивали услуги авансом исходя из ставки НДС 10%, а поставщики исчисляли налог с полученных авансов по расчетной ставке 10/110, то к вычету принимаются фактически уплаченные суммы налога.