Для регистрации потребуется больше сведений

ФНС России утвердила новые методические разъяснения для налогоплательщиков по заполнению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они содержатся в приказе от 01.11.2004 № САЭ-3-09/16@.

В разъяснениях определены общие требования к оформлению документов, перечень лиц, имеющих право быть заявителем при госрегистрации, а также порядок заполнения заявлений и приложений.

Новые разъяснения стали более подробными. В них появились разделы, описывающие порядок заполнения заявлений о госрегистрации юридических лиц в связи с их ликвидацией, прекращения деятельности присоединенного юридического лица, а также прекращения деятельности унитарных предприятий.

Кроме того, расширился перечень сведений, указываемых при госрегистрации. Так, при создании акционерного общества в заявление необходимо вносить сведения о реестродержателе общества. Если полномочия исполнительного органа предприятия переданы управляющей компании, информация о ней также приводится в заявлении.