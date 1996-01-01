С Новым МРОТом!

Президент подписал Федеральный закон от 29.12.2004 № 198-ФЗ, который с 2005 г. предусматривает поэтапное повышение минимального размера оплаты труда.

Так, с 1 января МРОТ увеличится до 720 руб., с 1 сентября - до 800 руб., а с 1 мая 2006 г. - до 1 100 руб. в месяц.