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С регламентом по жизни
Все более и более глубокая интеграция российской экономики в мировую экономическую систему требует постоянного совершенствования действующего российского законодательства, очередным этапом которого стало принятие Федерального закона "О техническом регулировании".
Главная особенность недавно вступившего в силу закона в том, что государство предоставляет участникам рынка широкие возможности для саморегулирования, оставляя за собой функции по защите жизни и здоровья своих граждан, окружающей среды и по предупреждению действий, вводящих потребителей в заблуждение.
Главный инструмент регулирования - это так называемые технические регламенты, имеющие законодательный статус и значительно сужающие возможности для нормотворчества. Иными словами, после принятия того или иного технического регламента федеральные органы исполнительной власти лишатся возможности устанавливать какие-либо дополнительные для его исполнения требования. Однако разработка технических регламентов очень трудоемкий процесс, поэтому законом предусмотрен семилетний переходный период, во время которого обязательные требования ГОСТов остаются в силе.
Вместе с тем закон "О техническом регулировании" несколько расширил права и полномочия органов государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов при проведении проверок, а также при осуществлении мероприятий, инициированных получением информации о несоответствии находящейся на рынке продукции установленным требованиям.
Закон рассчитан на активность потребителей, которые получают широкие возможности для отстаивания своих прав на приобретение безопасной продукции. Предполагается, что прежде всего именно они должны сигнализировать о несоответствии продукции установленным требованиям, информируя органы государственного надзора, изготовителей и продавцов продукции.
При этом очень важно, что хозяйствующий субъект при получении подобного сигнала обязан провести проверку достоверности информации, а материалы представить в надзорные органы. Одновременно должны быть приняты меры по устранению нарушений, не дожидаясь, когда вмешается контролирующий орган.
Надзор за соблюдением требований технических регламентов находится в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование). С ноября 2004 г. в Хабаровске работает Дальневосточное межрегиональное территориальное управление (ДМТУ) Ростехрегулирования, которое исполняет свои функции через региональные инспекции, расположенные в субъектах ДВФО.
Приморская инспекция ДМТУ находится в городе Владивостоке по адресу ул. Прапорщика Комарова, 54, к. 10 (тел. (4232) 40-17-56). Сегодня на нее возложено выполнение целого ряда государственных функций. Кроме контроля за соблюдением требований технических регламентов должностные лица инспекции осуществляют надзор за состоянием и применением средств изменений, количеством фасованной продукции в упаковках и других метрологических правил и норм.
Об авторе: Анна Блинова, заместитель начальника инспекции Приморского края ДМТУ Ростехрегулирования.
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