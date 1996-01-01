От борта в прибыльную лузу

В последние годы наше государство не раз заявляло, что одним из успешных условий развития экономики в стране является становление малого бизнеса как самостоятельной инфраструктуры рыночных отношений. В свою очередь чиновники обещали предпринимателям создать все условия для нормального ведения своего бизнеса. Однако, несмотря на все старания власти, малый бизнес в стране находится еще в зачаточном состоянии.

О том, как происходило становление малого бизнеса у нас в крае и кто эти самые малые предприниматели, "ЗР" будет рассказывать в новой рубрике "Бизнес по-малому". Сегодняшний собеседник "ЗР" - предприниматель Николай КОРНЕЕВ, один из совладельцев магазина "СНЕЙК", специализирующегося на продаже оборудования для бильярда и казино.

- Николай, ваша компания сегодня является лидером на местном рынке бильярдного оборудования. А как все начиналось?

- Все началось в 1998 г. Я увлекался бильярдом и постоянно играл в него в санатории "Приморье". В конце 90-х повального увлечения бильярдом не наблюдалось, но людей, влюбленных в эту игру, хватало всегда. На этой почве познакомился со своими будущими компаньонами. Мы решили, что нам вполне по силам превратить наше увлечение в свое дело. Но планы - это одно, а воплощение их в жизнь - другое. Никто из нас и понятия не имел, как правильно заниматься раскруткой своего дела. Мы даже с трудом представляли, как все это должно выглядеть в идеале. Поэтому начали с элементарного - покупали в Москве в небольших количествах наклейки и мелки для киев и ходили продавать их по бильярдным.

В то время эти аксессуары для бильярда были в дефиците, и разбирали товар на ура. Одновременно с этим начали заниматься перетяжкой столов. Благо, два моих других товарища обладали соответствующей для этого рода занятий квалификацией. Получился своеобразный альянс: двое из нас с успехом занимались реализацией товара, а двое имели опыт ремонта и обслуживания бильярдного оборудования.

- А когда зарегистрировали фирму?

- Официально мы зарегистрировали ЧП в феврале 1999 г. И это, на мой взгляд, довольно быстро. В конце 90-х никто из предпринимателей регистрироваться не спешил. Бизнес можно было вести без всякой официальной регистрации. Особенно в нашем случае: нас уже знали, лимит доверия от определенных партнеров имелся, можно было работать и дальше без всякой регистрации. Но в таком случае мы понимали, что выше "лавочки" по продажам наклеек мы не поднимемся.

- Бильярдное оборудование стоит весьма приличных денег, где вы брали средства на оборот?

- Нехватка денежных средств - это то, с чем сталкивается каждый начинающий свое дело предприниматель. Вначале хотели оформить банковский кредит, но процентные ставки по кредитам были нам не по силам. Притом же банки требовали кредитную историю, а она у нас отсутствовала. Поэтому деньги искали везде: обращались к знакомым, друзьям, товарищам, бывшим женам. Кто-то занимал, кто-то отказывал, но тем не менее к концу 1999 г. чистая прибыль от момента продажи первого мелка уже составляла $ 8 тыс.

При этом всю полученную прибыль пускали на развитие и не упускали возможности хоть как-то сэкономить. Все тяжелые грузы таскали сами, никаких бригад грузчиков не нанимали. В феврале 2000 г. взяли в аренду помещение в центре Владивостока и открыли свою бильярдную. Правда, в ней было всего два стола: один русский и один для игры в пул. Однако вскоре стало ясно, что содержание бильярдной приносит нам одни убытки. Ведь играли в основном мы сами или наши друзья, да и цена за стол была довольно низкой. Поэтому мы продали столы в другие бильярдные клубы, а в освободившемся помещении сделали ремонт и открыли специализированный салон-магазин.

Все же открытие бильярдной сыграло решающую роль в развитии нашего бизнеса. К нам шли люди играть и одновременно узнавали, что у нас можно и стол заказать, и кий хороший купить. И в этот момент в городе начался просто бильярдный бум. Открылось множество бильярдных клубов, красиво оборудованных, с хорошими столами. Спрос на товары стал расти почти в геометрической прогрессии. В то же время товары для бильярда на Дальнем Востоке не производятся, все идет от зарубежных производителей через московские фирмы-посредники. Начали искать там своих постоянных поставщиков. Вначале налаживать контакты было довольно проблематично, работать с отдаленными регионами москвичи не очень хотели. Но, раз отработав с нами, понимали, что работают с профессионалами.

Наша главная цель на первоначальном этапе была в том, чтобы местные любители бильярда могли у нас купить последние ноу-хау этого направления. И поэтому мы сутками сидели в Интернете и выясняли, где эти новинки можно купить.

- Вы стали монополистами на рынке?

- Я бы так не сказал. Наша компания не монополист, а лидер. В городе есть еще пара фирм, работающих в этой сфере, причем цены у всех на товары и услуги держатся на одном уровне. К нам идут потому, что у нас уже есть репутация, которая выступает гарантией того, что наше оборудование качественное. Но вскоре положительная динамика продаж стала сходить на нет. Рынок Владивостока не резиновый, и на определенном этапе он данной группой товара просто насытился. Новые бильярдные клубы не открывались, частные лица, которые могли позволить себе купить домой хороший стол для игры, их уже приобрели. Нужно было выходить на региональный уровень, что мы и сделали.

Решили начать с Хабаровска, действовали уже по отлаженной схеме. Взяли в аренду офис, наладили продажи. К сожалению, бильярдного бума, какой был в столице Приморья, там не наблюдалось. Поэтому большой прибыли мы там не получили. Тем временем во Владивостоке начал развиваться игровой бизнес. Поэтому попытались расширить свою деятельность и занялись продажей оборудования для казино. Но пока дело еще не набрало оборотов. Есть в игровом бизнесе своя специфика: если в бильярдном мире большинство людей открыты и приветливы, то игровой мир живет по другим законам. И войти в него не так просто.

- Вы столько лет на рынке и можете говорить о том, что вышли на новый уровень развития и стали бизнесменом средней руки?

- Нет, мы по-прежнему остались в сословии малого бизнеса. Я получаю среднюю зарплату, причем не очень большую. Можно, конечно, выдернуть деньги из оборота и какое-то время пожить в свое удовольствие, но тогда получится, что эти годы напряженной работы были прожиты зря.