Зарплатная дисквалификация

На последней в 2004 г. пресс-конференции прокурор края Валерий ВАСИЛЕНКО дал оценку исполнению законодательства, направленного на своевременную выплату заработной платы.

Согласно статданным размер задолженности по заработной плате в крае по состоянию на 1 декабря 2003 г. в сравнении с показателями на 1 декабря 2004 г. снизился на 13% и составил 619,1 млн руб.

Прокурор края сообщил, что за год прокуратура края провела 1184 проверки соблюдения законодательства об оплате труда. По всем выявленным фактам нарушений конституционного права граждан на своевременную оплату труда приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования: от внесения представлений об устранении нарушений закона до возбуждения уголовных дел.

Прокуроры внесли 444 представления, 24 протеста на незаконные правовые акты, объявили 181 предостережение руководителям предприятий, направили 348 заявлений в суд о взыскании заработной платы. Всего было вынесено 205 постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении, при рассмотрении которых судами дисквалифицировано 15 должностных лиц за невыплату заработной платы.

Одним из самых проблемных предприятий считается КГУП "Примтеплоэнерго", имеющее филиалы в 28 городах и районах края.

За неоднократное нарушение прав работников данного предприятия на оплату труда по инициативе прокуратуры Приморского края мировым судьей генеральный директор ГКУП "Примтеплоэнерго" Владимир ХОРОШЕВ 17 июня был дисквалифицирован сроком на один год. В отношении него было также возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 145-1 УК РФ, которое в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

Кроме того, прокуратура края объявила 8 ноября и.о. генерального директора "Примтеплоэнерго" Сергею МЕРЗЛЯКОВУ предостережение о недопустимости нарушения закона в части своевременной оплаты труда работникам филиалов КГУП "Примтеплоэнерго". А в адрес губернатора внесено представление об устранении нарушений закона. Благодаря принятым органами прокуратуры мерам удалось добиться снижения задолженности по заработной плате на предприятиях "Примтеплоэнерго" со 138,6 млн до 76 млн руб.

По постановлению прокурора Ханкайского района 1 июня был привлечен к административной ответственности за невыплату заработной платы в виде штрафа 2 тыс. руб. директор МУП ЖКХ Ханкайского района Евгений ЗАГАЙНОВ. По состоянию на 25 ноября долги по заработной плате полностью погашены, заработная плата выплачивается работникам в установленные законом сроки.

Если же привлеченный к административной ответственности руководитель не делает должных выводов и продолжает нарушать закон, прокуратура принимает меры к его дисквалификации, которая предусмотрена частью второй статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. Например, когда председатель СПКХ "Первомайское" не принял меры по стабилизации ситуации с выплатой заработной платы, по инициативе прокурора Ханкайского района он был дисквалифицирован судом сроком на 1 год.

Самой действенной мерой борьбы с нарушителями закона, как считает Валерий Василенко, является возбуждение уголовного дела по статье 145.1 Уголовного кодекса РФ (невыплата заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности).

В 2004 г. органами прокуратуры Приморского края возбуждено 33 таких уголовных дела. Из них 20 уголовных дел направлено в суд, 5 дел уже рассмотрено судом. За расследованием уголовных дел данной категории прокуратурой края осуществляется постоянный контроль. Особое внимание уделяется вопросу возмещения ущерба, причиненного гражданам невыплатой заработной платы.

Прокурор края констатировал, что суммарный размер задолженности по заработной плате по уголовным делам на момент с начала расследования составлял более 252 млн 430 тыс. 462 руб. В процессе расследования погашено 215 млн 417 тыс. 448 руб., то есть 85,3% задолженности.

По 3 делам следствие приостановлено в связи с объявлением обвиняемых в международный розыск. Это уголовные дела по обвинению граждан Республики Корея: генерального директора ООО "Енг Джин" КИП ЧАНГ ЕОБА (г. Находка), генерального директора ООО "Джей Энд Ар Компани" ЧЖО ЧЖУН ЮН (г. Артем) и генерального директора ООО "Косра" КИМ ДОНН ИНН (Хасанский район). В отношении всех трех обвиняемых по инициативе прокурора судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.